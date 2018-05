Le c***** de mariage royal

Bon. C’est demain. Qu’un homme et une femme se diront oui.

Mais comme c’est un mariage royal, tous les journalistes en Occident ont complètement perdu leur sens de la mesure, complètement perdu leur sens des priorités.

Je suis sûre que la grande majorité des gens qui s’extasient sur le beau mariage de demain ne savent même pas qu’on est une monarchie constitutionnelle. Que la reine d’Angleterre est notre chef d’état (alors que Trudeau est chef de gouvernement).

Il faut vraiment avoir conservé un esprit de colonisé pour saluer le mariage du sixième prétendant au trône de la puissance étrangère qui nous maintient sous sa tutelle.

Oui, vous l’avez compris, je suis férocement anti-monarchiste. 1-parce que c’est infantilisant 2-parce que la monarchie nous coûte très cher (des millions pour le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs et des millions à chaque visite royale) et 3-parce que croire au droit divin en 2018, c’est contraire aux principes fondamentaux de laïcité et de démocratie.

Hmmmm , Dieu choisit qui doit régner sur l’Angleterre ? Hmmmm, la job la plus prestigieuse d’Angleterre qui se transmet... par le sang ?

La reine d’Angleterre n’a pas été élue, choisie, sélectionnée par ses « sujets ». Si elle fait un travail de schnoutte, elle ne peut pas être débarquée par les Britanniques. Si on se plaint des travers de la démocratie, on ne peut pas du même souffle s’extasier devant la présence à la tête de notre pays d’un être humain sur lequel nous n’avons aucun pouvoir.

Je n’aime pas la politique de Justin Trudeau mais je sais qu’aux prochains élections, on va pouvoir collectivement le débarquer si c’est ce que l’on souihaite.

La reine, son fils et ses petits-enfants ne sont rien d’autre que des êtres qui ont eu la chance de naître dans la bonne famille. (Je ne les qualifierais pas de "parasites" comme Amir Khadir, ça risquerait de faire de la peine à Nathalie Normandeau).

Le jour où la reine emmènera ses sacs à mains assortis à ses souliers au ciel, si Charles reprend les rênes, ce ne sera pas parce qu’il a fait ses preuves ou qu’il est le meilleur « candidat ». C’est parce qu’il est le « fils de".

(Trudeau est « le fils de » mais il a été choisi démocratiquement, il n’a pas hérité de la job directement des mains de son père).

On n’a pas le choix, pour l’instant, de vivre assujettis à cette monarchie. Mais on n’est pas obligés, en plus, de s’extasier devant les péripéties sentimentales de Harry, qui ne doit son statut qu’au sang qui coule dans ses veines.