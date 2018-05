Le CUSM a payé un 1M$ pour deux locaux vides

En pleine période de compressions budgétaires, le Centre universitaire de santé McGill a payé près de 1 million $ à un consortium dirigé par SNC-Lavalin pour deux locaux inutilisés dans son nouveau mégahôpital.

Ce gaspillage de fonds publics découle de l’entente de partenariat public-privé (PPP) entre l’hôpital et Groupe infrastructure santé McGill (GISM). Ce consortium dirigé par la firme d’ingénierie SNC-Lavalin gère l’hôpital construit au coût de 1,3 milliard $ pour les 26 prochaines années.

Cette entente prévoit que quatre locaux d’une superficie totale de 800 m2, dans l’aire commerciale, sont réservés pour le Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Un demi-million Photo courtoisie

Puisque le CUSM ne gère pas l’aire commerciale, il a signé en novembre 2015 un bail de 537 464 $ par année avec GISM pour louer ces locaux.

Six mois plus tard, l’établissement a trouvé preneur pour deux des quatre locaux, qu’il a sous-loués à la Fondation du CUSM et à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (voir autre texte).

Les deux autres locaux sont encore vides deux ans et demi après la signature du bail. Tout au plus, ils ont servi à quelques reprises pour de l’entreposage et comme salle d’exercice temporaire pour le personnel du site Glen.

Ils devraient abriter une pharmacie d’ici quelques mois. Ce sera alors aux propriétaires de la pharmacie d’assumer le coût du loyer.

Aux frais des contribuables

En attendant, les contribuables ont dû débourser environ 330 000 $ par année pour ces locaux vides.

Ce n’est pas la première fois que des dépenses au CUSM font la manchette. En 2015, notre Bureau d’enquête révélait que l’hôpital avait déboursé 409 $ pour déplacer un distributeur à savon et 26 500 $ pour installer 26 téléviseurs.

« Le CUSM a l’obligation de payer le loyer pour les quatre espaces de location dont il est responsable », reconnaît la porte-parole de l’établissement, Gilda Salomone. Elle précise que le montant couvre le loyer ainsi que les taxes et frais communs.

Il a fallu plus d’un mois à notre Bureau d’enquête pour obtenir les détails au sujet de ces locaux de la part du CUSM et de son partenaire privé. Il a toutefois été impossible de consulter le bail, qui contient des informations commerciales jugées « sensibles ».

Le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Jeff Begley, a été estomaqué par ces nouvelles révélations.

« Je suis bouche bée » Photo Héloïse Archambault

« Je vous avoue que je suis bouche bée », dit le président du syndicat affilié à la CSN qui dénonce depuis des années les PPP en santé.

C’est d’autant plus surprenant, selon lui, que ces dépenses ont eu lieu dans un contexte de coupes budgétaires à l’hôpital. Des unités de soins ont été fermées et des postes n’ont pas été comblés depuis 2015 en raison des compressions budgétaires. L’an dernier, l’établissement a réalisé le plus important déficit au Québec avec 23 M$ de perte.

« C’est indécent. Qui paie pour ça ? Ce sont les patients et le personnel qui n’ont pas le luxe d’avoir un contrat blindé », dit-il.

Selon lui, il faut considérer la possibilité de résilier le contrat de PPP qui doit s’étendre jusqu’en 2044.

♦ Le coût du loyer payé par le CUSM est indexé de 7 % par tranche de cinq ans.

Les loyers des restos vont au consortium