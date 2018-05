Les projecteurs sur Zlatan

Avec la venue du Galaxy de Los Angeles au Stade Saputo, lundi, il est difficile de ne pas centrer toutes les conversations autour de Zlatan Ibrahimovic.

L’attaquant plus grand que nature de la formation californienne a plutôt bien négocié son passage à la MLS avec trois buts et trois passes en sept rencontres.

Les joueurs de l’Impact ne sont pas indifférents aux prouesses du Suédois de 36 ans.

« C’est excitant, ce sont des joueurs qu’on regarde depuis des années à la télé, on ne les idolâtre peut-être pas, mais on les suit attentivement », note Evan Bush qui rapporte une anecdote.

« Lors de son premier match, on était à Seattle et on regardait la partie dans nos chambres, et quand il a marqué son but du centre du terrain, on entendait les gars crier dans leur chambre parce que c’était excitant. »

Pas subjugués

Si les joueurs de l’Impact apprécient le talent d’Ibra, Bush assure qu’ils ne seront toutefois pas subjugués par le personnage plus grand que nature.

« On a affronté des gars comme [Thierry] Henry et [David] Beckham et on a eu [Didier] Drogba ici, ça fait que nous ne serons pas en admiration devant lui sur le terrain. »

« C’est juste un autre match. Il faut savoir où il se trouve et ce dont il est capable, mais nous ne serons pas sous le charme. »

Quant à Ignacio Piatti, il ne tire pas nécessairement une motivation supplémentaire à affronter un joueur de cette magnitude.

« C’est vrai que c’est une star et un très grand joueur comme Didier l’a été pour nous pendant deux ans, c’est bon pour la ligue. Mais nous, on pense à gagner, j’essaie de faire gagner mon équipe à tous les matchs. »

Bon pour la ligue

Évidemment, l’âge d’Ibrahimovic donne de l’essence aux détracteurs de la MLS qui la qualifient de ligue de retraite, mais Bush n’est pas d’accord.

« Il va toujours y avoir un ou deux joueurs par saison qui vont conforter cette croyance et qui condamneront la ligue pour ce qu’elle a fait dans le passé », estime le gardien de l’Impact.

« Si on regarde les dernières périodes de transfert, la plupart des joueurs ont moins de 30 ans et il y a beaucoup de Sud-Américains qui se servent de la MLS comme tremplin pour aller ailleurs. »

Personnalité forte

Ibrahimovic s’est toujours démarqué par une personnalité forte en n’hésitant pas à se glorifier et à souligner ses talents, mais Bush estime que ça fait partie du jeu.

« Il faut le prendre pour ce qu’il est et je pense qu’il y a un certain élément de personnage. Il amène de l’intérêt au sport, il a participé à l’émission de Jimmy Kimmel et je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs de soccer y ont été invités. »

On ne pourrait pas trouver une personnalité plus différente d’Ibra que Nacho Piatti, qui est pour sa part très réservé et discret. L’Argentin dit ne pas suivre ce qui s’écrit sur le Suédois.

« Zlatan a sa personnalité, moi j’ai un autre caractère qui est complètement différent. Je ne regarde pas ce que font les autres, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. »