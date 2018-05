Nouveaux taxis-bus du RTC à Saint-Augustin

Saint-Augustin sera le premier endroit de l'agglomération où le RTC retirera certains parcours de bus peu achalandés pour les remplacer par le taxi-bus, dans son «réseau du futur».

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) a «redressé» les parcours de Saint-Augustin pour offrir des trajets «plus fréquents, rapide et fiables», a expliqué vendredi le président Rémy Normand.

Mais pour ce faire, on fera des modifications aux parcours qui sillonnent le territoire dès décembre prochain. On devra bouleverser les habitudes de certaines personnes, a convenu le RTC, qui juge optimales la nouvelle mouture proposée.

Le principal changement concerne la desserte de certains secteurs, soit le chemin du Lac, le rang des Mines, le 3e Rang et le 4e Rang, qui sera dorénavant effectuée par taxi-bus. Les usagers seront transportés à l'arrêt le plus proche, pour ensuite emprunter le réseau de transport en commun.

Cela implique un coût supplémentaire.

Un tarif de 2 $ par passage s'applique actuellement aux autres secteurs de la ville qui offrent ce service et à cela s'ajoute le coût du laisser-passer mensuel ou du billet unitaire. La situation est en analyse et le RTC n'a pas statué sur le tarif qui sera imposé, a indiqué M. Normand.

Ces secteurs nécessitaient un long détour et présentaient un achalandage très faible. Le RTC a voulu «mettre le bon service au bon endroit», avec le taxi-bus, moins coûteux.

Autre changement, le quartier des Bocages, secteur Lionel-Groux, perdra une partie de sa desserte. Dans le pire des cas, les usagers devront marcher 650 mètres pour se rendre au nouvel arrêt. Mais en contrepartie, le bus passera plus souvent et permettra de revenir en journée à la maison plutôt que d'offrir le service seulement matin et soir, a souligné le président du RTC.

Les habitués des parcours 295 et 294, qui filaient jusqu'au centre-ville, devront s'accommoder d'un transfert au Cégep Garneau.

On ajoutera aussi un nouveau stationnement incitatif de 90 places sur le stationnement du complexe sportif.

«C'est un bel exemple de la simplification des services intégrés dans un seul plus fréquent», a soumis N. Normand, qui convient que «des gens vont être insatisfaits parce qu'ils devront prendre une correspondance, un taxi-bus ou auront un temps de marche plus grand».

Le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, applaudit ces mesures. Sa propre famille devra désormais s'adapter au changement pour le taxi-bus.

En attendant le réseau de tramway, qui est une bonne nouvelle pour Saint-Augustin, selon lui, il faut faciliter le transport collectif. «On a beaucoup de congestion. Si on peut réussir à améliorer la desserte de transport en commun, c'est très bien et c'est ce qu'on fait. On a des gains de fréquence du simple au double.»

Le 29 mai, à l'hôtel de ville de Saint-Augustin, le RTC tiendra une rencontre publique pour présenter les changements et répondre aux questions de citoyens et recueillir leurs commentaires.