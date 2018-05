Pommes de terre à la cannelle de Ceylan

CANNELLE VÉRITABLE

Différente de la Cassia de Chine, la cannelle véritable ou cannelle de Ceylan provient d’un autre arbre. Elle se classe parmi les épices les plus délicieuses et bonnes pour la santé. Elle a un goût plus doux, floral et sucré. Avec des propriétés anti-inflammatoires­­­, elle est un atout à ajouter à son alimentation. Elle possède aussi des vertus antifongiques et antibactériennes, ce qui peut réduire les infections et aider à combattre les caries et la mauvaise haleine. Pour faire la différence entre la Cassia de Chine et la cannelle véritable, remarquez que cette dernière est friable et constituée de plusieurs fines couches d’écorce enroulées. Tandis que la cannelle casse est un rouleau d’une seule couche très dur à casser.