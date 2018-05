Pop corn aux algues rôties

ALGUES

Les algues sont étonnantes avec leur grande teneur en protéines. Selon le type d’algue, les protéines peuvent varier de 8 % à 50 %. Riches en vitamines et en oligoéléments, elles contiennent en général 15 à 20 fois plus de protéines que les légumes et sont également 15 à 20 fois plus riches en calcium que le lait. Les algues gagnent à être découvertes et offrent une grande variété de goûts et de textures.