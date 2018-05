Pour dépister une maladie méconnue

Je passe par ta chronique pour demander de l’aide. Je sais que la maladie dont je souffre existe, puisque j’en suis atteinte. Mais comme les médecins ne la connaissent pas, ceux qui m’ont entendu raconter mon calvaire ne me croient pas. Il y a du plastique partout autour de nous : dans les crèmes, les savons, les produits ménagers, les chaussures, les vêtements, les lunettes, les tissus de recouvrement, les meubles, etc. Comment se fait-il que les éraflures et les saignements dont je suis affligée dès que je suis en contact avec cette matière n’intéressent personne? Je suis disponible pour un éventuel groupe de recherche sur le sujet.

Anonyme

L’allergie de contact au plastique et aux résines existe bel et bien. Vous devriez consulter un allergologue. Si jamais j’ai vent d’un programme de recherche sur le sujet, je le publierai.