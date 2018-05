Procès de la policière Isabelle Morin: «il s’agit d’un ACCIDENT», lui a écrit son coéquipier

Le 11 septembre 2015, au lendemain de la manœuvre effectuée par la policière Isabelle Morin sur l’autoroute Laurentienne qui a coûté la vie à un motocycliste, le coéquipier de la policière lui a écrit qu’il s’agissait «d’un accident».



Le soir du drame où Jessy Drolet, 38 ans, a perdu la vie, Christian Simard, policier au Service de police de la Ville de Québec faisait équipe avec la policière accusée de conduite dangereuse causant la mort.



Amené comme dernier témoin de la Couronne, le patrouilleur a expliqué au juge Pierre Rousseau que le soir du 10 septembre, lui et sa partenaire retournaient au poste de police de la Haute-Saint-Charles lorsque ce qu’il «ne pouvait jamais imaginer» s’est produit.



«On revenait du Gouvernail et je m’affairais à remplir mon rapport alors je n’ai pas vraiment regardé quel chemin elle prenait», a-t-il dit dans le cadre d’un témoignage neutre.



Selon ce qu’il a raconté, à un certain moment, Isabelle Morin lui a dit qu’elle croyait que la sortie Georges-Muir était fermée.



Dans son rapport d’événement, le témoin a écrit qu’il avait dit à la conductrice «que dans 150 mètres, nous pourrons possiblement tourner».



«Mais tourner, ça peut être à gauche... ça peut être à droite, ça peut être plus loin aussi...» a-t-il ajouté lorsque contre-interrogé par l’avocat de la défense, Me Jean-François Bertrand.



«Lorsqu’elle a crampé le volant vers la gauche, j’ai tourné ma tête vers la droite, j’ai vu un phare, j’ai crié «Attention, attention!» et il y a eu la collision. Ça s’est fait en même temps», a-t-il raconté.



Dans les secondes suivant la collision, Isabelle Morin est sortie de sa voiture, en choc et le policier Simard, incapable d’ouvrir sa portière, a suivi côté conducteur.



«J’ai essayé de prendre les ondes, pour dire où on était, mais je ne le savais plus. J’ai ouvert le coffre, je ne sais pas pourquoi, puis je suis allé voir le motocycliste. J’ai pris son pouls... il n’y en avait plus, puis j’ai débuté des manœuvres de compression pendant de longues minutes», a-t-il ajouté.



Au lendemain des événements, le policer a écrit à Isabelle Morin.



«Salut Isa, je voulais te dire que je vais bien et que je ne suis pas blessé. Seulement mentalement, je trouve ça difficile (...) Je suis avec toi là-dedans à 100%, il s’agit d’un ACCIDENT et j’espère qu’ils comprendront», a-t-il écrit.



La preuve de la défense va débuter le 28 mai.