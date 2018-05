Sorbet Lavande et Camerises

Portions : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients

2 tasses de camerises

de camerises ½ tasse de nectar d’agave

de nectar d’agave 1 tasse de jus de pomme

de jus de pomme 1 c. à table de jus de citron

Technique

1. Dans une casserole, déposer tous les ingrédients.

2. Laisser mijoter à feu doux 10 minutes.

3. Laisser refroidir complètement le mélange et brasser au mélangeur.

4. Mettre au congélateur environ une heure.

5. Ressortir du congélateur avant que le sorbet soit entièrement congelé.

6. Passez une deuxième fois au mélangeur afin d’incorporer plus d’air au mélange et recongeler.

7. Sortir le sorbet 10 minutes avant de servir.

*Vous pouvez utiliser une sorbetière si vous le désirez.

CAMERISE

Son nom anglais « haskap » nous vient du japonais qui signifie : baies de longue vie et de bonne vision. La camerise est une petite baie allongée semblable au bleuet qui pousse à l’état sauvage un peu partout dans l’hémisphère nord. D’une couleur vibrante, la baie au goût unique et complexe est l’un des petits fruits les plus riches en antioxydants, en vitamines A et C ainsi qu’en fibres. Selon les études du Brunswick Labs, la camerise contiendrait 60 % plus d’antioxydants que la framboise et 20 % de plus que le bleuet. La récolte au Québec se fait fin juin-juillet. Surveillez les marchés !