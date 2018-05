Tartine de miel

Miel

En Amérique du Nord, on retrouve plus de 300 types de miels différents. Le goût et la couleur changent selon l’essence des fleurs qui ont été butinées. Ce sucre naturel et pur est un remède antibactérien et antifongique, parfait pour les maux de gorge ou les petits bobos. On peut simplement appliquer le miel sur nos petites coupures ou brûlures pour les voir guérir vite. Le miel non pasteurisé possède des prébiotiques et agit sur le corps humain en améliorant la croissance, l’activité et la viabilité de la microflore intestinale. Par contre, il n’est pas recommandé pour les enfants en bas âge.