Un deuxième bébé en route

La cigogne rendra visite pour une deuxième fois à Marie-Claude Savard, qui connaîtra de nouveau les joies de la maternité, à l’âge de 46 ans.

« On avait le désir d’avoir deux enfants. Nous autres, on était en fertilité. On s’était dit deux ans entre les deux. C’était pas mal le last call pour le procédé. On se croisait les doigts pour que cela fonctionne. On est vraiment contents », révèle l’animatrice jointe au téléphone mardi dernier, lors de l’annonce de sa grossesse sur Instagram.

Déjà parents de Charlotte, 1 an et demi, son conjoint Jean-Martin Bisson et elle se réjouissent de pouvoir offrir à leur fille un petit frère ou une petite sœur.

« J’ai attendu pas mal avant d’annoncer la nouvelle, parce que les risques étaient gros. J’attends maintenant pour annoncer le sexe. C’est le dernier, je peux vous l’assurer !

Il n’y en aura pas d’autres », jure-t-elle en riant.