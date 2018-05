Une campagne de maillots de bain contre le «body shaming»

En vue de la saison estivale, les mannequins australiennes derrière la marque inclusive Any Body, Georgia Gibbs et Kate Walsey, ont décidé de lancer un maillot de bain une pièce Love Your Body pour contrer la tendance du «beach body ready».

Le but de la campagne est sans aucun doute de décomplexer les femmes pour qu’elles ne succombent pas à la pression de la société qui encense fortement la préparation de son corps pour l’été.

Pour faire la promotion du one piece, la marque a décidé de mettre en vedette quatre magnifiques mannequins d’origines et de morphologies différentes qui portent toutes le même maillot de bain. Comme quoi la beauté n’a pas de taille!

Et évidemment, les photos de la campagne sont sans retouche.

L’une des modèles, Brielle Anyea, a souhaité passer un message inspirant sur la «body positivity» en partageant une photo de la campagne sur son compte Instagram.

« Nous sommes tous de formes, de tailles et de milieux différents, mais nous partageons un objectif commun : celui d’aider les autres à s’accepter comme elles sont. Le but de ce shooting était de montrer la beauté dans la diversité. Ce n'est pas parce que vous voyez des personnes qui ont un physique différent du vôtre dans les magazines, que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes belle comme vous êtes!», a-t-elle confié.



Pour celles qui voudraient se procurer le maillot de bain, il est disponible en rouge et en noir au prix de 99 $.

