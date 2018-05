Une deuxième vie pour le Maurice?

Le Maurice Night Club pourrait vraisemblablement renaître de ses cendres, alors qu’une demande pour un permis d’alcool a été faite à la Régie des alcools des courses et des jeux (RACJ) portant le nom «Maurice 2.0».

Rendue publique vendredi, la demande faite par l’actuel propriétaire du complexe fait état d’un «bar avec autorisations de danse et spectacles sans nudité au 3e et au 4e étage incluant la terrasse du 2e étage». Depuis sa fermeture en novembre dernier, le Maurice Night Club n’était plus détenteur d’un permis de bar.

Les portes du défunt bar de la Grande Allée pourraient ainsi s’ouvrir à nouveau au cours des prochains mois, alors que la RACJ précise que le délai moyen pour l’obtention d’un permis de bar est de près de 60 jours.

Négociations rompues

Alors que plusieurs rumeurs couraient à cet effet, l’homme d’affaires André-François Blanchette du Groupe Blanchette (Chocolato, restaurants Shaker et bar La P’tite Grenouille), confirme avoir été en discussion pour opérer les locaux vacants jusqu’à tout récemment. «Nous avons exploré plein de possibilités, dont La P’tite Grenouille», a-t-il confirmé lorsque joint par Le Journal.

Toutefois, l’absence de permis de bar valide a fait achopper les négociations, étant donné qu’une ouverture à temps pour l’été était impossible. «Les délais nous repoussaient trop loin dans l’année», a-t-il indiqué, précisant que d’importants travaux de rénovation étaient aussi dans les plans.

Pour l’heure, il n’a pas été possible de savoir quelle sera la future mission de l’établissement, qui a attiré les foules pendant près de 20 ans sur l’artère festive de Québec. Le propriétaire de la bâtisse, Denis Pelletier, n’a pas retourné les appels du Journal vendredi.

Le restaurant Pot de vin, situé dans le même complexe et toujours ouvert, n’est pas touché par cette demande.