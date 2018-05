[VIDÉO] Michelle Blanc rattrapée à son tour par les traces de son passé sur le web

Après Muguette Paillé, au tour de la nouvelle recrue du Parti québécois, Michelle Blanc, d’être rattrapée par les traces de son passé sur la toile.

Le blogueur Xavier Camus, celui-là même qui a poussé Mme Paillé à retirer sa candidature dans Maskinongé après avoir compilé d’anciens commentaires islamophobes sur les réseaux sociaux, a récidivé dans un nouveau billet où il cible cette fois Mme Blanc.

Il a notamment relevé un extrait de son passage en commission parlementaire, à l’époque de la fameuse Charte des valeurs du Parti québécois, en 2014, où Mme Blanc avait déclaré: «Quand je vois le voile, je vois les gays qui sont assassinés, qui sont battus, je vois les femmes qui sont lapidées, je vois l’écart homme-femme. C’est ce que je vois.»

Blanc se défend

Mme Blanc n’a pas tardé à répondre au blogueur qui l’accuse d’être islamophobe, en écrivant sur sa page Facebook. «Faut croire que le désespoir de me voir gagner vous fait dire n'importe quoi? [...] Travaillez vos conneries un peu plus. Pour l'instant vous êtes juste risible», a écrit Mme Blanc.

«Ce qui est inhumain est d’être con au point de crier à la xénophobie pour une critique objective de l’islamisme», a-t-elle ajouté en s’adressant à une autre internaute.

Au moment d’écrire ces lignes, personne au Parti québécois n’avait encore réagi à cette affaire.

Rappelons que la consultante en stratégies web a annoncé, la semaine dernière, qu’elle était «en discussion sérieuse» avec le Parti québécois afin de se présenter dans le comté de Bertrand ou de Mercier.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a presque aussitôt confirmé son intérêt. «Mme @MichelleBlanc sera une addition exceptionnelle à l’équipe du Parti Québécois. Sa compétence et son expérience sur les dossiers du numérique sont précieuses, son énergie et sa fougue sont contagieuses», a-t-il fait valoir sur son fil Twitter.