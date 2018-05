MORNEAU, Rosaire



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Rosaire Morneau, époux de madame Diane Cloutier. Fils de feu dame Aline Dubé et de feu monsieur Raymond Morneau, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Dany (Manon Duchesne), Francis (Sophie Bernier), Annick (Stéphane Avoine); ses petits- enfants: Carole-Anne (Justine St-Arnaud) et Cynthia (Éric Guillemette), Yannick Paquette (Bianca Lefebvre), Cédric et Mathis, Emma et Rosalie; ses belles-mères madame Denise Pellerin (feu Raymond Morneau) et madame Thérèse Avoine (feu Rosaire Cloutier). Il était le frère et le beau-frère de: Claudine (Yvan Cloutier), Louisette (Jean-Marie Fortin), Guylaine (Claude Pelletier), Lynda (Jean-Marc Cretel); de la famille Cloutier: André (Louisette Deschamps), Denis, Yvan (Claudine Morneau). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'au personnel du CISSS de Saint-Pamphile, tout particulièrement madame Francine Fortin, pour leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Diabète Québec, 8550 boul. Pie-IX bureau 300, Montréal (Québec), H1Z4G2. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille vous accueilleront aujour de la célébration, à compter de 12h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire