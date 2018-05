10 bonnes raisons de regarder les Billboard Music Awards

Les artistes les plus populaires au cours des 12 derniers mois aux États-Unis seront récompensés aux Billboard Music Awards dimanche­­­ soir à Las Vegas. Vous cherchez une bonne raison d’annuler tous vos plans pour regarder la cérémonie ? En voici 10.

Pour entendre la nouvelle chanson de Christina Aguilera

Photo wenn

Pour cimenter son retour, Christina Aguilera s’associe à Demi Lovato et lance Fall in Line, une ballade tirée de Liberation, un nouvel album attendu le mois prochain. Le tandem offrira la ballade en primeur dimanche. Connaissant la puissance vocale des deux divas, on peut prévoir que leur collaboration risque de décoiffer les gens des premières rangées.

Pour juger les talents d’animatrice de Kelly Clarkson

Photo AFP

Les producteurs des Billboard Music Awards n’ont probablement pas demandé à Kelly Clarkson de commencer la soirée par un monologue humoristique. Son animation se limitera sans doute à quelques apparitions sur scène en suivant fidèlement le télésouffleur. Mais n’empêche. On est curieux de voir comment la première gagnante d’American Idol se débrouillera aux commandes d’une cérémonie de remise de prix. Si l’on se fie à ses débuts comme coach à The Voice, ce printemps, elle sera parfaite.

Pour nager en pleine nostalgie avec Salt-N-Pepa

Photo wenn

Trente ans après être devenues la première formation rap féminine à atteindre le top 40 du Billboard Hot 100, Cheryl James (Salt), Sandra Denton (Pepa) et Spinderella de Salt-N-Pepa remontent sur scène pour offrir Whatta Man, leur tube de 1994 avec En Vogue. Si elles pouvaient reprendre quelques mesures de Push it ou Let’s Talk About Sex, nos attentes seraient comblées.

Pour retracer la carrière de Janet Jackson

Photo AFP

La carrière de Janet Jackson ne s’est jamais vraiment remise du wardrobe malfunction du Super Bowl de 2004. Et pourtant, la chanteuse a connu plusieurs années de gloire. Tellement qu’aujourd’hui, elle n’est plus « la sœur de l’autre ». Dimanche, la star – et nouvelle maman – de 52 ans recevra le prestigieux Icon Award, un prix remis à Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Cher et Céline Dion. Elle profitera de l’occasion pour offrir sa première performance télévisée en neuf ans. Gageons qu’elle a vérifié deux fois son costume...

Pour surveiller une apparition de Céline

Photo Ben Pelosse

On croyait fermement que Céline Dion allait participer aux Billboard Music Awards cette année. Non seulement parce qu’ils sont enregistrés tout près de chez elle, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, mais parce que, deux jours plus tard, elle reprendra sa résidence au Caesars Palace, après une absence prolongée en raison de problèmes de santé. La diva québécoise aurait pu souligner son retour en grand en interprétant Ashes, sa nouvelle chanson tirée du film Deadpool 2. Mais tout n’est pas perdu... Un ajout de dernière minute est toujours possible...

Pour connaître les gagnants

Photo wenn

Photo wenn

Bien qu’on s’intéresse davantage à la critique des numéros musicaux, quelques catégories piquent notre curiosité. Celle d’Artiste de l’année promet une lutte serrée entre Drake, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ed Sheeran et Taylor Swift. Du côté du Meilleur nouvel artiste, ce sera Cardi B ou Camila Cabello... à moins que 21 Savage, Khalid ou Kodak Black ne viennent brouiller les cartes.

Pour danser avec Jennifer Lopez

Photo AFP

La musique de Jennifer Lopez nous laisse indifférents depuis plusieurs années, mais, sur scène, la bombe latine nous divertit toujours autant. Dimanche, la star proposera El Anillo, son nouveau single réalisé avec Cardi B et DJ Khaled. Si JLo nous déçoit, nous pourrons nous reprendre avec Dua Lipa, Shawn Mendes, Camila Cabello, Macklemore et Kesha, Ed Sheeran (en direct de Dublin, en Irlande) et John Legend, qui figurent également au programme des festivités.

Parce que La Voix et Tout le monde en parle ne sont plus en ondes

Certes, Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Makonnen reprennent du service aux commandes du Beau dimanche à Radio-Canada, mais, puisqu’ils seront en poste tout le reste de l’été, on peut se permettre de leur faire faux bond pour s’adonner à notre activité préférée : critiquer les galas. Et sans La Voix et Tout le monde en parle, on risque d’être exclu de beaucoup moins de conversations, lundi matin, au bureau.

Pour découvrir le visage de Maren Morris

Photo AFP

The Middle, de Zedd et Grey, fait partie des chansons qui refusent de sortir de notre tête après une seule écoute. Après avoir entendu ce ver d’oreille en boucle pendant des mois, nous allons enfin pouvoir mettre un visage sur la voix de celle qui chante le refrain.

Pour compter le nombre de plogues pour NBC

Après sept ans à ABC, les Billboard Music Awards déménagent à NBC cette année. Voilà pourquoi il faut s’attendre à plusieurs références aux émissions du réseau durant l’événement de trois heures. Gageons que quelques grosses pointures de NBC ont été convoquées pour présenter des prix. Déjà que Kelly Clarkson (qui remplit les fonctions de coach à The Voice) a été recrutée pour animer...

NBC et CTV présentent les Billboard Music Awards dimanche à 20 h.