ALAIN, Léon



Au CHUL, le 9 mai 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Léon Alain, époux de madame Danielle Germain et fils de feu monsieur Léopold Alain et de feu dame Dolorès Lapalme. Il demeurait à Neuville. Monsieur Alain laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères et sa sœur: feu Claude (Kathleen), Denise, feu Jean-Guy (Marielle) et feu Yvon; son beau-fils: Jean-Simon (Marie-Pier); sa belle-mère: Ghislaine Cantin (Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain: Hélène (Sylvain), Yves (Josée), Suzanne (Michel) et Céline (Mario) ainsi que ses neveux, nièces, ses amis Les Sélects de Québec et autres parents et ami(e)s. Remerciements au personnel du 2ième et 3ième étage de l'hôpital du CHUL pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Un merci spécial à son neveu Jean (Line). Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie ni de condoléances.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant en don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, (Québec) G1T 1P5. http://www.michel-sarrazin.ca/