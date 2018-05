TASCHEREAU, Annette Gignac



Au centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 12 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Annette Gignac, épouse de feu monsieur De Gaspé Taschereau. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Gignac et de feu dame Marie Cyr. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Marie Bellefeuille), Marie et Denis (Francine Langlais); son petit-fils Jérôme (Érika Martinelli), sa belle-sœur Gisèle Guay ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.