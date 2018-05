MORIN, Françoise



À son domicile, le 9 mai 2018, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédée madame Françoise Morin, fille de feu madame Octavie Larochelle et de feu monsieur Gaudias Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Guy Laflamme (Colette Lépinay), Sylvain Laflamme; ses deux petites-filles: Marlène et Myrella; ainsi que parents et amis. À la demande de maman aucune cérémonie publique sera faite. La famille tient à remercier le personnel du Services Amicales et les résidents de la Chancelière, lieu de résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca