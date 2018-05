CHEVARIE, Antoine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Antoine Chevarie, époux de dame Adrienne Painchaud, fils de feu monsieur Jerry Chevarie et de feu dame Justine Migneault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15 h à 19 h.Il est allé rejoindre son fils André. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Adrienne; ses enfants: Adrien (Louise), Guy, Bertrand (Marie-Thérèse) et Serge (Manon); ses petits-enfants: Marc-Antoine (Roxanne) et Marie-Michèle (Dave). Il était le frère de: feu Armand (Madeleine), Dolorès (Jean) feu Louis (feu Thérèse), Julienne (Georges) et feu Martin (Thérèse). Il était le beau-frère de: feu Marcelle (Gérard), feu Simone, feu Jean-Paul (feu Mabel), feu Georgette (feu Martin), Gaston (Colette), feu Yvon (Carmen), Anne-Marie (feu Édouard), Simone, Maurice (Micheline), Jules (Colette), feu Jean-Guy, Arthur, Louis (Annette) et Martin (Ginette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.