GOBEIL, François



Au CHU - CHUL, le 11 mai 2018, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédé monsieur François Gobeil, époux de madame Laurette Kelly, fils de feu dame Jeanne Bouffard et de feu monsieur Jean Robert Gobeil de Château Richer.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 17h à 19h.Les cendres seront déposées au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à une date ultérieure. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Lucie et Jean (Danielle Patry); ses petits-enfants: Catherine, Jean-François et Marc-André; ses frères: feu Jean-Marc (feu Marthe Boivin), feu Thomas (Madeleine Bourget) et sa cousine Valérie Bouffard. Sans oublier les membres de sa belle- famille Kelly, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement la docteure Julie Kirouac-Laplante ainsi que le docteur Benoît Dubuc pour les bons soins prodigués.