40 ans de coiffure

Le Salon de coiffure Régence, du 1321, rue Maguire dans l’arrondissement Sillery à Québec, a célébré récemment, en catimini, son 40e anniversaire. Benoît Langlois et Francine Dubé, coiffeurs et copropriétaires, forment le couple derrière cette belle histoire de longévité. Le Salon Régence a ouvert ses portes le 1er mars 1978, ce qui en fait l’un des plus anciens commerces de la rue Maguire après la Caisse Desjardins et l’épicerie Roset, située à proximité.

Monsieur Maurice

Photo courtoisie

Lors d’une activité réunissant 200 personnes, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et le CISSS de Chaudière-Appalaches ont souligné l’apport incontournable de Maurice Tanguay au développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Le Groupe Tanguay a investi plus d’un million de dollars dans l’Hôtel-Dieu de Lévis, et, en accord avec la politique de reconnaissance, la dénomination de l’Unité mère-enfant Maurice Tanguay sera en vigueur pour les quinze prochaines années. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Tanguay, Daniel Paré, PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, Hélène Tanguay, France Tanguay, Bernard Couture, président du CA de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, Maurice Tanguay et son épouse Madeleine Tanguay.

Plus de 14 000 $ pour les JHC

Photo courtoisie

77 bénévoles ont participé, le 12 mai dernier dans les rues de l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, à la collecte de fonds organisée par le Conseil (6289) des Chevaliers de Colomb de Charlesbourg au profit de la Corporation des Jeunes Handicapés de Charlesbourg (JHC). Victor Doyon, des Chevaliers de Colomb, était très fier de me transmettre les résultats de l’opération 2018 soit une somme de 14 036 $. Sur la photo, des bénévoles en pleine action samedi dernier.

À l’an prochain pour le centenaire

Photo courtoisie

Charlotte Nourcy (photo), la doyenne du clan des Nourcy à Québec, célèbre aujourd’hui son 99e anniversaire de naissance. Arrivée à Québec en 1974, Mme Nourcy a eu sept enfants, dont mon ami Antoine Nourcy, fondateur de l’entreprise de traiteur et de pâtisseries Nourcy, décédé en mars 1996 à l’âge de 43 ans. Madame Nourcy a 24 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Je vous donne rendez-vous l’an prochain, ma chère Charlotte, pour souligner votre centenaire.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Suzanne Bertrand et Gilles Savard, de L’Ancienne-Lorette, se sont mariés le 18 mai 1968 (photo) à l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, dans la paroisse Notre-Dame-de-Foy à Sainte-Foy. Le couple a deux enfants : Josée (Martin Savard) et René (Marie-Claude Vallée), qui leur ont donné deux petits-enfants, Justine et Eliott. Aujourd’hui, toute la famille sera réunie afin de souligner l’événement. Bon 50e anniversaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Andy Dépatie (photo), de Dépatie Stratégie inc., 73 ans... Georges St-Pierre, GSP, champion du monde de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), 37 ans... Mario Dumont, animateur et analyste politique à TVA et LCN, 48 ans... Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, 52 ans... Marc Bureau, ex-hockeyeur de la LNH, 52 ans... Louise-Josée Mondoux, ex-animatrice télé, 64 ans... Grace Jones, chanteuse et actrice, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 mai 2017. Rich Buckler (photo), 68 ans, dessinateur américain et scénariste de comics... 2016. Morley Safer, 84 ans, journaliste canado-américain, figure emblématique de la célèbre émission d’affaires publiques 60 Minutes à CBS... 2015. Happy Rockefeller, 88 ans, 2e dame des États-Unis (1974-1977) en tant qu’épouse du vice-président des États-Unis Nelson Rockefeller... 2014. Franz-Paul Decker, 90 ans, maestro et ancien directeur musical de l’OSM, de 1967 à 1975... 2013. Charles E. Guérette, 81 ans, père de la conseillère municipale de la Ville de Québec, Anne Guérette... 2010. Robert Laffont, 93 ans, éditeur français... 2006. Freddie Garrity, 69 ans, chanteur principal du groupe Freddie and the Dreamers... 1994. Jacqueline Kennedy Onassis, 64 ans... 1935. Thomas Edward Lawrence, 46 ans, dit Lawrence d’Arabie.