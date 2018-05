5 choses à savoir sur Childish Gambino

Depuis quelques jours, le milieu de la musique a été emporté par un ras de marée qui s’appelle Childish Gambino, Donald Glover de son vrai nom. Grâce à un vidéoclip percutant, This Is America, qui a atteint les 100 millions de visionnements en une semaine, l’artiste de 34 ans a suscité des réactions enflammées sur le web. Mais qui est-il ? Voici cinq choses à savoir sur lui.

1. Au petit écran

C’est d’abord au petit écran que Donald Glover a percé. Remarqué pour ses talents d’écriture, il a été recruté par Tina Fey pour travailler sur les textes de la série 30 Rock, de 2006 à 2009. Peu de temps après, il était engagé pour jouer le rôle de Troy Barnes dans la série Community. Il y restera durant les cinq premières saisons, jouant notamment aux côtés de Chevy Chase, Joel McHale et Ken Jeong.

2. Humoriste stand-up

Tout en perfectionnant son jeu d’acteur, Donald Glover a livré à l’occasion des numéros d’humour sur scène. En 2010, il recevait le prix de Rising Comedy Star au festival Just For Laughs. L’année d’après, il présentait un spectacle de stand-up d’une heure, intitulé Weirdo, sur les ondes de Comedy Central.

3. DJ et rappeur

Travaillant à la fois comme DJ et rappeur à l’université – il a notamment remixé l’album Illinois, de Sufjan Stevens –, Donald Glover a lancé un premier album complet, Camp, en 2011, sous le nom d’artiste de Childish Gambino. Questionné sur l’origine de ce nom, Glover a déjà répondu qu’il l’avait trouvé grâce à un générateur de noms du groupe Wu-Tang Clan ! Il a depuis lancé deux autres albums, Because the Internet (2013) et Awaken, My Love! (2016).

4. L’ouragan This Is America

Le 5 mai dernier, Childish Gambino lançait un nouvel extrait et un vidéoclip percutant, avec la chanson This Is America. En quelques heures, le clip était encensé pour ses nombreux messages critiquant la violence aux États-Unis et le racisme. À ce jour, la vidéo avait déjà été vue par 130 millions de personnes­­­.

5. Star Wars et arénas

Donald Glover se rappellera très longtemps son année 2018. Il y a quelques jours, il montait les fameuses marches du Festival de Cannes pour la première du film Solo : A Star Wars Story. Glover y campe le jeune Lando Calrissian. Et cet automne, avec Childish Gambino, il fera une tournée d’arénas, dont deux concerts au Madison Square Garden de New York.