LEBLANC, Antoine



Au CHSLD de St-Raphaël de Bellechasse, le 15 mai 2018 à l'âge de 105 ans, est décédé M. Antoine Leblanc, époux en premières noces de feu Evangéline Gagné et en secondes noces de feu Madeleine Robin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lalundi le 21 mai de 19h à 21h et, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il était le frère de:feu Eva (feu Marcel Aucoin), feu Marcel (feu Délia Daigle), feu Marie-Louise (Edna) (feu Alexis Roy), feu Magloire, feu Lucien, feu Eddie, feu Léo (Délina Béliveau), feu Willie, feu Imelda (feu Edouard Arsenault). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères des famille Gagné et Robin ainsi que ses neveux, nièces et plus particulièrement Nicole Gagné qu'il considérait comme sa fille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Thomas de Montmagny, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.