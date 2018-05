CARRIER, Francine Ferland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 mai 2018, à l'âge de 68 ans 4 mois, est décédée dame Francine Carrier, épouse de monsieur Jean-Guy Ferland. Née à Québec, le 7 janvier 1950, elle était la fille de feu dame Bernadette Coulombe et de feu monsieur Albert Carrier. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mercredi 23 mai 2018 à compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jean-Guy, Madame Carrier laisse dans le deuil son frère Marc-André (Johanne); sa sœur Michèle; de la famille Ferland: Francine (Gaston), Céline (Robert), feu Gilles (Henriette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de