À chaque championnat sa saveur

« C’était quasiment injuste ! Nous étions trop forts au monticule avec John Mariotti (11-1), Bryan Rembisz (9-1), Karl Gélinas (8-6), Jeff Duda (6-0) et TJ Stanton (15 sauvetages). Je me souviens encore d’une rencontre au marbre avec Joe Calfapietra (New Jersey) avant le début d’une série. Il m’avait demandé qui j’envoyais au monticule pour les trois matchs et quand j’avais nommé mes partants, il m’avait répondu : Well, thanks, man! Ces lanceurs-là ont été des révélations. »