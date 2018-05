Rompant avec l’aspect plus sombre de ses trois romans précédents, la journaliste et écrivaine Pascale Wilhelmy plonge tout droit dans l’univers attendrissant, authentique, souvent très drôle, parfois très émouvant aussi, des fameuses soirées entre copines dans son nouveau livre, Soupers de filles.

Avec une plume directe et beaucoup d’humour, Pascale invite les lectrices – et les lecteurs ! – à partager la table de cinq copines qui racontent leurs bonheurs, leurs rêves et leurs angoisses lors des précieux « soupers de filles ».

Les rires s’entremêlent aux larmes, aux conseils et aux confidences dans cette suite de courts textes à savourer avec un petit cocktail ou un thé précieux – au goût. La lecture est réjouissante et elle a trouvé le ton parfait pour explorer ce sujet.

Après une pause

Ce roman a jailli après une pause d’écriture longue de six mois. « Le décès de mon père a comme tari quelque chose et après je me suis remise à l’écriture », partage-t-elle en entrevue.

Cette fois, elle a « osé la lumière ». « Avec mes trois romans, c’était une partie de moi que les gens ne connaissent pas... j’étais du côté sombre de la force. Mais cette fois, j’ai décidé d’être raccord avec ce que je suis profondément, c’est-à-dire le bonheur et l’amour. L’amour de tes amis, de tes enfants, de ton chum, de tout ça. »

« Avec ce livre, je voulais rendre hommage aux femmes d’aujourd’hui, qui sont des mamans, des amantes, des travailleuses, qui réussissent aussi, malgré des horaires de fou, à trouver du temps pour cultiver des amitiés. Je pense que c’est quelque chose qui ne se faisait pas autant avant, et qu’on a de plus en plus besoin de faire si on veut être en accord avec la vie des femmes autour de nous. »

Soirées sacrées

Pascale voulait aussi rendre hommage à ces soupers, qu’on prend le temps de faire même si l’emploi du temps est chargé. « Un souper de filles, c’est sacré. Quand on le fait, on ne le regrette jamais. Je voulais montrer à quel point c’est stimulant, que ça fait du bien, que c’est la plus belle des thérapies. »

Elle a connu les soupers de filles alors qu’elle était déjà dans la trentaine et mère de deux enfants. « Il y a toute une partie de ma vie où je ne connaissais pas ce bonheur-là. Et aujourd’hui, je ne m’en passerais jamais. » Elle a donc connu ces premières soirées à l’occasion de Star Académie, il y a 17 ans.

Pas de tabous

À son avis, les gens sont bien curieux de découvrir ce qui se dit dans ces fameuses soirées. « Ce sont des soupers où on se dit à peu près tout, où il n’y a pas de tabous. Mais on raconte peu, après. Ce sont des groupes respectueux qui gardent les secrets des autres. »

Dans Soupers de filles, elle révèle les conversations entre filles, qui ne sont pas uniquement ciblées sur les hommes ou sur les histoires d’amour. « On peut s’éclater. On est capable de faire la fête. » Elle raconte d’ailleurs dans son livre la fois où elle avait donné tous ses vêtements...

« Il y a de belles discussions. Je nous trouve intéressantes, les filles, drôles aussi. Je voulais montrer qu’on est tout ça. Des fois, on a des discussions sur les enjeux sociaux, sur l’éducation. On parle de nos aspirations, de nos rêves. On fête nos réussites aussi, parce qu’on avance toutes. On parle de voyages, de projets. On partage nos passions. Ça fait beaucoup de bien. Ça nous élève. »

Vrai ou faux ?

Pascale dit qu’il y a des choses vraies, d’autres pas dans le livre. « C’est plutôt quand il s’agit de moi que j’ai gardé la vérité. » Ce qu’elle raconte est donc « de la pure invention ». « Je ne veux blesser aucune de mes amies, que je veux garder. J’ai modifié certaines choses, par délicatesse et par amitié. »

En librairie le 16 mai.

Pascale Wilhelmy est présente dans le paysage culturel québécois depuis de nombreuses années, à la radio et à la télé.

Son premier roman, Où vont les guêpes quand il fait froid ?, a été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault 2015.

Il y aura une suite à Soupers de filles.