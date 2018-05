HÉBERT, Jeannine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 11 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannine Hébert. Elle était la fille de feu Aurèle Hébert et de feu Alida Dupuis. Née à St-Agapit de Lotbinière, elle demeurait à Québec.où les membres de sa famille recevront les condoléances à compter de 10h. Elle laisse dans le deuil sa sœur Louise (feu Roland Reny); son frère Louis; ses belles-sœurs: Claudette Hébert (feu Marcel Hébert) et Moïsette Munger ainsi que ses nièces et un neveu. Mille mercis à l'équipe du CLSC Ste-Foy et au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur aide et bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec, 686 Grande Allée Est, bureau 309, Québec Qc G1R 2K5. https://rubanrose.org/.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire