Adonis avant le 8e round

TORONTO | Finalement, c’est un combat de championnat qui lève de terre. Tellement que les gens de Floyd Mayweather (Leonard Ellerbe, CEO) m’ont confirmé hier qu’ils prévoyaient revenir à Toronto d’ici le mois de novembre pour présenter un gros événement.

Deux promoteurs, Les Wood et Lee Baxter font des courbettes devant Mayweather et comme il n’est pas très grand, faut se pencher bien bas devant Sa Majesté pour obtenir sa part du nanane. Mais avec tout l’argent qui s’investit et se dépense à Toronto, quatrième marché en Amérique du Nord, le désir de percer est très grand. Et pourrait être très payant.

STEVENSON EN MOINS DE HUIT

Le combat lève parce qu’Adonis Stevenson se retrouve avec un vrai adversaire devant lui. Badou Jack a livré ses six derniers combats contre des champions du monde ou des anciens champions. Aucun chaudron. Deux matchs nuls, deux décisions partagées et deux décisions unanimes. C’est du monde à la messe.

Mais Badou Jack, s’il est un bon boxeur et un gaillard courageux, n’a pas la mâchoire qu’il faut pour tenir le coup devant Stevenson. Tôt ou tard, Stevenson, qui paraissait plus nerveux que d’habitude, hier à la pesée, va établir la connexion. Et un round plus tard, le combat va être terminé.

Je prévois une victoire de Stevenson par knock-out. Avant le huitième round. Si le combat se rend au bout, alors ça voudra dire que Badou Jack aura gagné par décision. Ça se peut. Ça se peut tellement que les parieurs américains commençaient hier soir à pencher en ce sens.

LES AUTRES QUÉBÉCOIS

Les quatre Québécois impliqués dans la soirée ont de beaux défis devant eux. Du moins à première vue. Oscar Rivas affronte Hervé Hubeaux de Belgique. Yvon Michel ne cesse de dire comment Hubeaux est dangereux pour Kaboom. Ce que j’ai vu de lui m’a laissé perplexe. Il est vraiment lent. Rivas par K.O.

Mikael Zewski de Trois-Rivières a beaucoup d’expérience. Son adversaire argentin aussi. Zewski devrait gagner.

Christian M’billi se dirige vers un match de championnat d’ici deux ans. Il rencontre un autre Argentin avec une belle fiche. Un gars de 36 ans avec 19 victoires dont 18 par K.O. Ses combats durent deux rounds en moyenne. Si Sam le fait venir de Buenos Aires, c’est qu’il est certain que M’billi va le battre. Quant à Sébastien Bouchard de Québec, un boxeur que j’aime beaucoup, il joue sa carrière à chaque combat. Ce sera encore le cas ce soir à Toronto. Il va gagner...

Ça va valoir la peine de s’installer devant son écran...