Vous, aimez-vous le poulet ? Si oui, vous avez peut-être la fibre du parfait politicien. Parce qu’il faut en manger du poulet pour remporter une élection.

Avec le retour du beau temps, il ne faut pas vous surprendre si vous voyez de plus en plus d’annonces, de photos de députés avec des organismes communautaires et des rencontres de militants dans les médias locaux et nationaux. C'est le départ officiel de la campagne électorale de terrain. Au menu de plusieurs de ces événements: du poulet bouilli, du poulet rôti, des sandwich au poulet... En voulez-vous du poulet? En v'là!

Prêcher aux convertis

Ces derniers jours, Philippe Couillard a commencé son « rubber chicken circuit » (tournée du poulet caoutchouteux) comme le disent les Anglais. Parce que toute bonne campagne électorale exige une tournée des chambres de commerce pour vanter le bilan du gouvernement et que cette tournée est maintenant sur les rails.

Tout d’abord Montréal au début du mois, puis Québec cette semaine.

J’ai eu l’occasion d’assister à la présentation du premier ministre à Québec. Devant un parterre d’entrepreneurs et de décideurs réunis pour un diner de la Chambre de commerce et d’industrie, Philippe Couillard a tracé un bilan positif des 4 dernières années de gouverne libérale.

Son discours était axé sur l’explication de l’effet de levier qu’a joué la gestion rigoureuse des dépenses sur l’économie du Québec. Devant des entrepreneurs, les arguments en faveur du redressement des finances publiques sont populaires. Expliquer à des gestionnaires l’importance de dégager une marge de manœuvre pour réaliser des projets structurants, c’est plus facile que de tenir ce même discours devant des organismes communautaires.

En période de questions, le premier ministre devait jubiler quand l’animateur lui a demandé ce que son gouvernement pouvait faire pour faciliter et accélérer l’arrivée d’immigrants sur le marché de travail québécois.

Les entrepreneurs, ceux de la grande région de Québec en tête, vivent un manque criant de main-d’œuvre. Pour eux, pas question de réduire le nombre d’immigrants admis comme le souhaite la Coalition avenir Québec. Ce qu’ils veulent, c’est un assouplissement des règles et une diminution de la bureaucratie pour pouvoir faire travailler les candidats sélectionnés le plus rapidement possible.

Plaidoyer pour la raison

À la lecture du compte rendu de la rencontre de Montréal , on comprend que le plan de match du premier ministre est sensiblement le même partout. Quelques ajustements sont faits en fonction de l’endroit où le discours est prononcé, mais les médias qui couvrent l’actualité politique vont bientôt être en mesure de finir les phrases de Philippe Couillard à sa place s’il a un trou de mémoire.

Au cours des semaines et des mois à venir, les candidats libéraux vont répéter sur toutes les tribunes l’importance de ne pas freiner la lancée sur laquelle se trouve le Québec en ce moment. Comme on brandissait autrefois la menace référendaire, on soulignera les risques liés à un changement de gouvernement. En matière d’économie, la constance a bien des vertus.

Dans la salle, on opinait du bonnet, mais la région de Québec est sensible aux propositions de François Legault. Un entrepreneur assis à ma table faisait des calculs à voix haute pour comparer les promesses des partis d’opposition aux baisses d’impôts accordées par les libéraux. En fin de compte, il attendra encore avant de prendre sa décision...

Pour ceux que ça intéresse, le repas de jeune coq servi par le Château Laurier lors du passage du premier ministre n'était pas caoutchouteux du tout.