Anne-Sophie en attente d'une greffe urgente de poumons

Une jeune femme de 26 ans en attente d'une greffe de poumons doit recevoir ce don de vie dans les prochains jours si elle veut survivre. Elle supplie les gens de signer leur carte de don d'organes.

Anne-Sophie Barrette n'a que 26 ans et elle souffre de fibrose kystique. Elle est branchée à de nombreux appareils qui lui permettent de continuer à vivre et a absolument besoin d'une greffe de poumons le plus rapidement possible, sinon ce sera la fin.

Anne-Sophie a eu une première greffe de poumons en 2011. C'est une femme de 54 ans décédée qui l'a sauvée une première fois. Malheureusement, depuis quelques mois, sa situation s'est dégradée. Il y a eu un rejet.

La jeune femme a été admise au CHUM il y a six semaines. Depuis une semaine, elle est gardée aux soins intensifs dans un profond coma, car sa capacité pulmonaire n'est que de 5%.

Les sentiments qui habitent sa soeur Lysandre, qui a elle aussi subi la même greffe à cause de la fibrose kystique en 2013, et qui est par la suite devenue maman, se bousculent. Seul un donneur décédé pourra sauver Anne-Sophie.

«J'essaie de m'accrocher à de l'espoir, mais en même temps, j'ai peur de me faire de faux espoirs et d'être démolie aussi», dit-elle.

Avant d'être placée dans un coma artificiel, Lysandre a été la dernière à parler à Anne-Sophie. «Elle est intubée. Elle fronçait les sourcils parce qu'elle était inquiète. Je savais exactement quoi lui dire. Je lui ai dit: 'Anne-So, tu ne vas pas mourir. Les prochains poumons sont à toi. Je t'aime et on est avec toi», ajoute-t-elle.

Les derniers chiffres indiquent qu'entre les mois de janvier et mars derniers, 14 patients ont eu une greffe de poumons au Québec. 71 sont en attente.

25% des donneurs potentiels ne seraient pas identifiés par les équipes médicales, alors que plus du tiers des familles refusent le don d'organes, même si la personne décédée a signé sa carte.