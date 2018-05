Capitales : vingt ans de succès

« À la base, je ne me considère pas nécessairement comme un si grand mordu de baseball. La game, je ne la connais pas et c’est pourquoi je suis bien entouré de gens de baseball. Ce qui m’attire avant tout au Stade, c’est l’aspect social et convivial. Tous les soirs, je trouve que c’est un beau party », rigole le propriétaire majoritaire de l’équipe.

« À la base, je suis un fou de baseball. J’ai été un partisan comme tout le monde, puis un commanditaire parce que j’y croyais beaucoup. Je crois à l’importance d’un club comme le nôtre dans une ville comme la nôtre. Quand Jean (Tremblay) m’a proposé d’embarquer avec lui, je n’ai pas hésité. Ce qui me rend le plus fier de ce 20e anniversaire, c’est le lien d’attachement entre l’équipe et les gens », souligne-t-il.

« On va vivre tant et aussi longtemps qu’il y aura du monde dans ce stade. Il faut convaincre les gens que même si la température n’est pas idéale, on s’habille et on y va. Pourquoi on va au football et qu’on gèle avec nos tuques et nos mitaines, mais qu’on trouve ça drôle ? Il faudrait qu’au baseball il fasse toujours 24 degrés. Il s’agit de s’habiller et les gens vont quand même passer de bons moments », insiste Pierre Tremblay.