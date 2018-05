Capitales: 10 moments marquants

Le premier match, 4 juin 1999 Photo d'archives, Alain Lesieur

« Dans l’organisation, c’était la panique. Le climat à Québec était sombre après le départ des Nordiques. On se faisait raccrocher la ligne au nez neuf fois sur dix quand on faisait des appels pour des partenariats, jusqu’à ce que certains entrepreneurs lèvent la main. Les gens nous disaient que le baseball ne marcherait jamais. Pour le premier match de l’équipe, je lançais, mais j’étais très conscient des conséquences. J’avais un walkie-talkie durant l’échauffement parce que je gérais des détails manquants dans le stade. À un moment donné, Miles Wolff m’a engueulé : « Tu as un foutu match à lancer ! » On a finalement gagné 8-2 et j’ai obtenu huit ou neuf retraits sur trois prises. J’ai compris que le marketing sportif d’une équipe m’intéressait encore plus que de lancer. On a fini ça au Pape Georges pour évacuer la pression des derniers mois. Je suis rentré à 5 h et j’avais un départ à 6 h 30 au Golf Stastny. »

Un gérant improvisé

« Les cinq années suivantes étaient critiques, on avait toujours une épée au-dessus de la tête. Le match des étoiles présenté à Québec a été une réussite totale et les joueurs américains ont tellement tripé sur Québec que le mot s’est passé partout. L’impact a été important sur nos équipes des éditions suivantes. En octobre 2004, après trois rencontres avec Miles Wolff qui me demandait de diriger l’équipe, j’ai finalement accepté. Il m’a dit : « Si tu ne prends pas l’équipe, je la sors de Québec. » J’avais carte blanche pour amener ma vision à ma première saison en 2005 et je me suis dit que j’allais faire tomber toutes les règles. Ça passe ou ça casse. J’ai choisi d’arrêter d’essayer d’offrir aux joueurs américains leur quotidien, mais plutôt de leur montrer comment le nôtre était beau. »

L’année Lantigua Photo d'archives

« En 2005, on avait vraiment besoin de revenus et Eddie Lantigua a explosé (31 coups de circuit, 112 points produits). On avait une saveur très québécoise avec lui, il barouettait le français de façon tellement charismatique et le public l’a adopté. Eddie s’est impliqué partout dans la communauté et les autres joueurs l’ont suivi. On sentait que chaque fois qu’il s’amenait au bâton, les gens se disaient qu’ils iraient pisser plus tard. On a roulé sur ses records et le buzz Lantigua est demeuré tout l’hiver. C’était LE modèle de joueur qu’il nous fallait pour percer. »

Jacques Doucet au micro Photo d'archives

« Les Expos venaient de quitter Montréal. À l’interne, on a brassé des idées autour de quelques bières et l’idée est venue : Pourquoi pas inviter Jacques Doucet à décrire nos matchs ? Je l’ai appelé, lui ai demandé et c’était le silence total. Il a rappelé une semaine plus tard et sa réponse positive a amené une crédibilité ajoutée à l’organisation. Après 33 ans à commenter dans les ligues majeures, il a démontré aux gens à quel point il était passionné de baseball. »

Le premier championnat en 2006

« Au beau milieu de la saison, notre fiche était de 19-27 et on était au dernier rang. On avait perdu tellement de joueurs, c’était épouvantable. On s’est quand même classé en séries au dernier match de la saison. Juste ça, c’était déjà notre championnat. Contre toute attente, on a ensuite gagné la demi-finale en cinq matchs et la finale. Le championnat nous a permis d’augmenter nos revenus corporatifs en flèche. Les gens avaient vraiment envie de s’associer aux Capitales. La noirceur devenait colorée. »

La venue de Pierre-Luc Laforest

« Je rencontrais souvent des joueurs à ce moment en Floride et en Arizona pour les bâtons B45. Pierre-Luc m’avait déjà fait part de son intérêt, mais il était dans le baseball affilié. Avant la saison, en avril, il m’a appelé pour me dire qu’il était libre. Il avait besoin de respirer à nouveau. Quelques mois plus tôt, il était au sein d’organisations des ligues majeures, avec Philadelphie et Tampa. Sa venue a été quelque chose de gros. »

Éric Gagné débarque en ville Photo d'archives

« Éric m’a demandé, mais je n’avais plus de place de vétéran et je tenais à rester fidèle à mes joueurs. Il ne retrouvait plus ses valeurs dans le baseball majeur et mon approche l’a fait triper. La blessure de [Orlando] Trias lui a finalement créé une place et ça a engendré tout un pow-wow. Il était encore en réhabilitation et ce n’était pas facile à gérer parce que je craignais que ça devienne un cirque. Je n’oublierai jamais l’avant-dernier match de l’année, quand il a lancé neuf manches contre Worcester. Ça demeure à mon avis le match le plus magique au stade. Il y avait entre 4000 et 5000 spectateurs, mais depuis, j’en ai rencontré 10 000 qui me jurent qu’ils étaient là. Sa présence a propulsé les Capitales à un autre niveau. »

Le rachat de l’équipe

« Le rachat de l’équipe par Jean Tremblay des mains de Miles Wolff a permis une implication encore plus directe dans la communauté. Ç’a été le début d’une période d’achats importants pour nous amener à un autre niveau. C’est aussi la période des cinq championnats consécutifs. On misait sur un noyau de joueurs qui revenaient, revenaient et revenaient encore. Nous étions devenus une équipe de calibre supérieur à du AA. C’est aussi l’entrée en scène de Pat (Scalabrini) comme gérant. Il a amené sa façon de faire en conservant nos valeurs. »

Les Cubains à Québec Photo d'archives

« En 2014, l’entente avec Cuba pour aligner un joueur cubain est survenue à un point où l’on perdait un important noyau de joueurs. Ç’a créé un engouement. La venue des Cubains par la suite a eu un impact important pour la ligue en entier. Ça permettait à tous nos marchés de se retrouver dans les gros médias nationaux. La venue de l’équipe nationale cubaine a permis de soutenir la ligue dans un moment plus creux. »

La surface synthétique et le dôme