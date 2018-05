Capitales: de Ward à Scalabrini

Durant leurs deux premières décennies, les Capitales auront été dirigés par six gérants. À ce poste-clé de toute organisation du baseball indépendant, les Caps ont parfois embauché des vétérans des ligues majeures, tantôt fait confiance à des jeunes à leurs premières armes. En 2005, les propriétaires ont confié les rênes à des Québécois et depuis l’équipe a remporté sept championnats.

S’il a su recruter de bons éléments au fil des saisons, des transactions mal ficelées (Ryan Kane), le renvoi de joueurs populaires (Olivier Lépine) et des commentaires peu élogieux sur les partisans auront causé sa perte.

Andy McCauley a succédé à Ward en 2002. Trentenaire au sourire permanent à l’allure débonnaire, McCauley fut près de ses joueurs et surtout fidèle à ceux-ci, même s’ils éprouvaient des ennuis sur le terrain.

Sous les conseils de son instructeur des lanceurs Michel Laplante, McCauley avait fait place à une dizaine de Québécois au sein de son alignement en plus de rapatrier Eddie Lantigua au sein de l’équipe.

Les Caps ont terminé la saison avec une fiche de 52-38 avant de s’incliner en première ronde éliminatoire. Furieux par l’absence de bonis ($$$) durant les séries, le meilleur frappeur de l’équipe John Cotton avait fermé les livres et McCauley l’avait cloué au banc lors du dernier match. Désireux de monnayer ses succès, l’Américain n’avait pas trouvé une oreille attentive chez Miles Wolff.

Bush a quitté Québec pour joindre l’organisation des A’s d’Oakland. Après avoir fait ses classes dans les mineures, il œuvre dans les majeures depuis six saisons.

Désireux de ne pas répéter les erreurs observées durant son parcours professionnel de joueurs, soucieux de puiser aux méthodes d’entraînement des autres sports, Laplante a instauré une nouvelle culture chez les Capitales. Une culture collective basée sur des relations plus humaines. Aidé par les exploits offensifs d’Eddie Lantigua, Laplante guide les Québécois vers le 1er rang et une fiche de 59-33. L’équipe remporte une première ronde éliminatoire, mais s’incline en finale face aux Rox. En 2006, malgré une saison en demi-teinte, les Caps remporteront le premier championnat d’après-saison de leur histoire. Laplante accédera à la présidence de l’équipe après avoir vu ses Capitales remporter un 2e championnat des séries en 2009

Patrick Scalabrini est ensuite mandaté pour succéder à Michel Laplante. Tâche ingrate ! Non seulement devait-il remplacer la figure la plus populaire de l’organisation, Scalabrini devait gagner avec des joueurs avec lesquels il partageait le vestiaire quelques mois plus tôt.