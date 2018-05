Capitales: nid de choix pour les Québécois

Certains d’entre eux tentaient toujours de percer dans les rangs professionnels. D’autres revenaient d’abord pour chasser l’amertume de quelques années difficiles dans le baseball affilié. Chose certaine, les nombreux joueurs québécois qui ont enfilé l’uniforme des Capitales à compter des débuts jusqu’à aujourd’hui ont retrouvé à Québec leur amour d’enfant pour le baseball.

L’équipe qui célèbre sa 20e année d’existence a vu défiler quelques dizaines de joueurs de la province, dont plusieurs gros noms qui ont tissé des liens indéfectibles avec l’organisation et les loyaux partisans.

L’affirmation n’a absolument rien d’exagéré, même pour un canon de la trempe de Pierre-Luc LaForest, qui avait goûté au baseball majeur à raison de 68 matchs et au niveau AAA pendant 323 parties avant son arrivée remarquée à Québec, en 2009.

« Quand j’ai claqué mon premier coup de circuit à Québec, je n’avais jamais vécu un tel feeling auparavant. Quand j’ai contourné le deuxième but et que j’ai vu la réaction de la foule, le cœur m’a monté dans la gorge et j’avais les larmes aux yeux. J’ai rarement été si heureux dans ma vie. Ça reste probablement ma plus belle saison de baseball en carrière, c’était magique », a confié avec du recul celui qui dirige aujourd’hui une académie de baseball au Michigan. Photo d’archives, Agence QMI

Le Gatinois Sébastien Boucher en est un autre qui a gravi les échelons du baseball affilié pendant quatre saisons avant de mettre le cap sur Québec en visant un second tremplin vers les plus hauts niveaux. Les valises, qui ne devaient qu’être temporairement déposées, y sont restées pendant six saisons.

« C’est un passage qui m’a redonné le goût du baseball », a affirmé l’auteur de 564 coups sûrs avec les Capitales et qui est désormais joueur-entraîneur à Ottawa.

« Quand tu te fais libérer du baseball affilié, tu as le moral à terre. Il y a un côté très business dans ce milieu-là et tu en viens à penser juste à ta carrière en perdant le concept d’équipe. À Québec, j’ai retrouvé l’importance du concept d’équipe. Tout le monde veut aller jouer à Québec. Durant mes années là-bas, nous étions une équipe, des frères, une famille », a-t-il continué.

20 ans de succès

Les Capitales soufflent aujourd’hui 20 bougies et même les premiers joueurs québécois à se joindre à l’aventure n’auraient oser imaginer pareil scénario à l’époque.

« Au début, on ne pouvait pas du tout réaliser l’ampleur que les Capitales pourraient prendre à long terme. J’ai joué un an et demi à Québec et j’aurais voulu plus. Encore aujourd’hui, quand on m’appelle pour aller jouer un match des anciens Capitales, je deviens comme un enfant. Quand tu joues à Québec, ça te reste pour toujours », a souligné Yves Martineau, releveur de la première heure en 1999 et maintenant assistant technique en hémodialyse à l’Hôpital Le Gardeur.

Les charmes de la Capitale

Pour plusieurs anciennes vedettes québécoises de l’organisation, en plus de l’amour du baseball, c’est aussi l’amour de la ville qu’ils ont trouvé à Québec. Même que certains osent avancer que les charmes de la Grande Allée ont aussi opéré en tous points en faveur des locaux !

« Québec a toujours été une ville A-1 pour les après-matchs et pas seulement pour nous. Toutes les équipes, c’était leur ville préférée. Les joueurs adverses aimaient bien débarquer à Québec pour se péter la face et on en tirait profit », a souri le coloré joueur d’avant-champ montréalais Ivan Naccarata, aujourd’hui « bras droit » de Russell Martin à Toronto.

Voilà un avis partagé par l’ancien receveur Olivier Lépine, qui s’est avéré l’un des rouages importants des Capitales durant deux passages, de 1999 à 2001 et de 2004 à 2006.

« Il y a plein de joueurs de partout qui voulaient venir à Québec. Même ceux des autres équipes économisaient leur per diem de voyages pour dépenser à Québec ! Les Capitales, c’est un peu le baseball majeur pour ceux qui n’atteignent pas le baseball majeur », a savamment résumé l’actuel directeur de production des bâtons B45.

Une saison inoubliable en 2009 Photo d’archives

Depuis 1999, les Capitales ont vécu leur lot de moments inoubliables, mais aux yeux de nombreux joueurs d’ici qui ont composé le cœur de l’alignement de l’équipe en 2009, cette saison demeure au sommet des souvenirs impérissables. Durant cet été qui a vu les Capitales remporter leur deuxième championnat, l’arrivée de gros noms comme Éric Gagné et Pierre-Luc LaForest avait fait la manchette. Vrai qu’il s’agissait des plus grosses pointures à s’amener à Québec dans l’histoire de l’organisation, mais au total, pas moins de neuf joueurs de la Belle Province avaient fait la pluie et le beau temps pendant ces quelques mois. « La saison 2009 a été tellement spéciale et pas seulement parce qu’on a gagné le championnat. On s’était tous déjà côtoyés dans nos jeunes années et c’était comme des retrouvailles à Québec », a mentionné LaForest. Le baseball sur la carte Pour Ivan Naccarata, il y a lieu de penser à cette saison comme celle du retour du baseball dans le cœur des amateurs au Québec après des années où le sport semblait en perte de vitesse en terme d’adeptes, en sol québécois. « En 2009, on a senti que c’est comme si on remettait le baseball professionnel sur la carte au Québec. Avec tous les Québécois qu’il y avait dans l’équipe, ç’a fait un gros boom pour l’intérêt des gens, non seulement auprès de nos partisans, mais partout dans la province. Ç’a mené à une belle évolution pour notre sport dans les dernières années », estime-t-il. Une collection mémorable Tandis que Gagné, Michel Simard et Karl Gélinas grimpaient sur la bute, LaForest, Naccarata, Patrick Deschênes et Patrick D’Aoust patrouillaient le losange. Patrick Scalabrini, qui occupait un rôle d’entraîneur, était revenu au jeu en fin de saison et Sébastien Boucher s’était joint aux troupes. Une collection mémorable ! « C’est rare de voir autant de Québécois dominants en même temps au baseball professionnel. Le timing était très bon et je ne sais pas si on va revoir ça un jour. Personnellement, ça fait partie de mes plus beaux moments avec les Capitales. Je n’ai jamais eu du fun de même à jouer. Pour moi, ça s’explique par la recette Michel Laplante (qui était alors gérant), qui a instauré une belle ambiance », s’est rappelé Deschênes.

Une organisation modèle