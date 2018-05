Capitales: une passion qui dure

Dans ce cahier spécial, nous vous rappellerons comment l’équipe est née. Nous vous présenterons également les championnats de l’équipe, les meilleures photos, les Québécois qui se sont illustrés avec la formation, les grandes réalisations de l’organisation, les moments marquants que se remémore Michel Laplante. Nous vous dévoilerons également l’équipe d’étoiles de tous les temps des Capitales de Québec avec statistiques à l’appui et bien sûr les propriétaires qui ont permis de rendre le rêve possible.

Personne n’oubliera le passage de l’ancien releveur étoile des Dodgers de Los Angeles, Éric Gagné, celui du grand Eddie Lantigua, et impossible d’oublier non plus la première série face aux Cubains, un coup de maître de Michel Laplante. Depuis, il y a eu des affrontements contre d’autres équipes nationales, dont le Japon et la République dominicaine.