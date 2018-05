Catho jusqu’au bout des ongles

Imagine-t-on nos Hells Angels s’habiller proprement et aller à la messe ? Les imagine-t-on décorer leurs bunkers – s’il leur en reste... – d’icônes religieuses couleur pastel ? Pendant mes voyages en Colombie, j’ai été frappé par le catholicisme exubérant, y compris chez les criminels endurcis comme Pablo Escobar.

Même les communistes se sont cassé les dents à essayer de vouloir imposer l’athéisme dans ce pays. Au lieu de cela, comme je vous l’ai déjà raconté, ils ont plutôt suggéré au peuple d’ajouter des « icônes » du Che Guevara aux côtés de celles de la Vierge... un étrange mariage, vous me direz ! Je me souviens de mineurs en Bolivie qui aménageaient des autels creusés dans le roc dans leurs galeries et qui alternaient Marie et le Che...

Dans la prison privée luxueuse de Pablo Escobar, le plus grand chef de pègre de l’histoire de la Colombie, sinon du monde, on retrouve une chapelle, bien sûr ! Des fresques religieuses, d’un style naïf, ornent sa bibliothèque. Oui, on faisait parfois venir des autobus pleins de prostituées de luxe pour fêter pendant toute la nuit, mais, le dimanche, la messe, c’était sacré ! Le bandit dans sa voiture de luxe ? Vous pouvez être certain qu’un chapelet est accroché à son rétroviseur.

Photo courtoisie

Fierté

Partout, partout en Colombie, il y a des œuvres religieuses. Même le Québec

ultra-catholique du début du XXe siècle n’en montrait pas autant ! Chose étonnante, la majorité des peintures ou affiches religieuses semblent dater de plusieurs décennies et sont déteintes et écornées... mais on les garde fidèlement ! Je me souviens d’avoir vu de telles images chez ma grand-mère lorsque j’étais enfant... et celles-ci sont allées aux vidanges, certainement. Si j’avais été un Colombien typique, ces vieilleries seraient arborées fièrement dans mon actuel salon !

La seule rivale de la Colombie pour le catholicisme exubérant, selon mon expérience, c’est Malte... ce pays d’anciens chevaliers où l’on compte 365 églises pour 365 000 habitants.