VEILLEUX, Paula



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 mai 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée dame Paula Veilleux, fille de Alcide Veilleux et de Hélène Poulin, épouse de monsieur Lambert Champagne. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aule jeudi 24 mai 2018 de 19 h à 21 h. Le vendredi 25 mai 2018 de 11 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lambert; ses enfants: Marie-Ève (Joel Larouche), Émilie (Matthäus Tekathen) et Pierre-Luc (Émilie Lemay); son petit-fils Philippe, son frère Mario; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Champagne: Jean-Roch (Denise Goulet), Simon (Julie Paquet), Marcel (Christiane Veilleux), Gaston (Claudette Dubord) et Céline (Germain Drouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Maison Michel-Sarrazin et du CLSC Sainte-Foy-Sillery pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, ch. Saint-Louis, Québec, Qc, G1T 1P5, T 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca.