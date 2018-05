BLACKBURN, Paul-A



Le 17 mai 2018, est décédé au Centre d'hébergement Georges-Hébert, à l'âge de 92 ans et 6 mois, M. Paul-A Blackburn, époux de feu Mme Laurette Girard, demeurant autrefois rue Pasteur, Jonquière, et aussi avenue Verdon, Charlesbourg. La famille accueillera parents et amis à la3711, rue CabotJonquière (secteur Kénogami)le dimanche 20 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 21 mai 2018 à compter de 9h.Les cendres de M. Paul-Arthur Blackburn seront déposées au Columbarium Lépine-Cloutier de Québec. Il était le fils de feu Mme Eugénie Villeneuve et de feu M. Euclide Blackburn. Il laisse dans le deuil sa fille: Hélen Blackburn (Claude Fillion). Il était aussi le père de feu Claude Blackburn. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Miguel, Maxime, François; son frère et ses sœurs: Geneviève Blackburn (Maurice Bélanger), Pâquerette (feu Dominique Dumais), Jeanne D'Arc (Gaby Tremblay). Il était aussi le frère de: feu Gustave Blackburn (feu Jeanne d'Arc Deslaunière), feu Henri (feu Georgette Beaudoin), feu Almas (feu Emelda Boudreault), feu Lucien (feu Candide Lespérance), feu Gérard (Anne-Marie Audet), feu Thérèse (feu Raoul Gauthier); le beau-frère de: feu Gustave Girard (feu Rose-Emma Marquis), feu Françoise (feu Dilbert Poirier), feu René (feu Pauline Deschênes), feu Patrick. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur du Fonds de dotation Santé Jonquière, dédiés au Centre d'hébergement Georges-Hébert. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.