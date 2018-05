De Superman à reine de l’horreur

Pour certains, elle restera à jamais Lois Lane, la dulcinée de Superman. Mais pour d’autres, elle demeurera une des plus grandes Scream Queens de sa génération grâce à sa participation à différents films d’horreur cultes. Voici 5 films pour redécouvrir la carrière de l’actrice canadienne Margot Kidder, décédée dimanche dernier à l’âge de 69 ans.

Sisters (1972)

Difficile d’oublier l’intense performance de Margot Kidder dans le thriller de Brian de Palma Sisters. C’est d’ailleurs ce film, où elle interprète deux sœurs siamoises, qui a permis à l’actrice à la voix rauque de démarrer sa carrière à l’âge de 24 ans.

Black Christmas (1974)

Pour les fans de films d’horreur, le nom de Margot Kidder ramène automatiquement à Black Christmas. Il faut dire que l’actrice y vole carrément la vedette grâce à son rôle de Barb Coard, une jeune femme qui aime lever le coude et lancer des commentaires vulgaires et déplacés. Et que dire du meurtre de son personnage, poignardé par une licorne de verre ? Mémorable est un euphémisme­­­.

Superman (1978)

Évidemment, impossible de revisiter la carrière de Margot Kidder sans s’attarder à l’univers de Superman. L’actrice a prêté ses traits à la célèbre héroïne de bande dessinée à quatre reprises, toujours aux côtés de Christopher Reeves, sur une période de près de 10 ans. Les fans de superhéros sont d’ailleurs unanimes à ce sujet : Margot Kidder n’était pas simplement une des interprètes de Lois Lane. Elle était Lois Lane. Et elle le restera probablement à jamais.

The Amityville Horror (1979)

Cinq ans après Black Christmas, l’actrice confirmait son statut de Scream Queen, au même titre que Jamie Lee Curtis et autres Adrienne Barbeau, avec The Amityville Horror. Bien avant que Ryan Reynolds et Melissa George ne le fassent dans le remake de 2005, ce sont James Brolin et Margot Kidder qui ont prêté leurs traits à George et Kathy Lutz dans le film inspiré des meurtres commis dans la tristement célèbre demeure du 112 Ocean Avenue.

La Florida (1993)

Peu de gens s’en souviennent, mais Margot Kidder était de la distribution de La Florida, aux côtés de Rémy Girard et Pauline Lapointe. Voilà donc le prétexte parfait pour revoir ce classique du cinéma québécois qui, d’ailleurs, célèbre cette année son 25e anniversaire.