Des cowboys au front de bœuf!

À la place de la glace, des patins, des joueurs de hockey et des mises en échec, c’était la terre, les chapeaux de cowboys, les taureaux et quelques charges en règle. Le Centre Vidéotron n’est peut-être pas le théâtre de la fièvre des séries en mai, mais samedi soir, les lieux ont tout de même surchauffé au rythme endiablé du rodéo de PBR.

La foule, qui n’a pas été annoncée, mais qui était plutôt clairsemée pour cette deuxième présence des Pro Bull Riders à Québec, a tout vu pour être accrochée.

Entre la ferveur de la compétition, la pétarade pyrotechnique « d’avant-match », les vigoureuses pitreries de l’animateur de foule et le sang froid des monteurs de taureaux, tous y trouvent leur compte.

Si le fin connaisseur qui n’en est pas à son premier rodéo apprécie le détail des prouesses techniques des cowboys, le néophyte se laisse volontiers contaminer par le caractère festif qui caractérise cet univers résolument country.

À la place des Fleury, Ovechkin et Stamkos qui luttent pour la Coupe Stanley, les Dakota Buttar, Lonnie West, Jess Lockwood et Jared Parsonage ont des noms qui en jettent et qui semblent tout droit sortis du plus rocambolesque saloon de l’Ouest. Difficile aussi de résister à des bêtes baptisées Punk Gun, Flash Forward, All Business et Original Sin !

Des compétiteurs sérieux

Mais assez rigolé ! L’exercice hasardeux des monteurs qui s’élancent à leurs risques et périls sur ces puissantes bêtes n’a rien de comique et relève de l’exploit. Chacun des 20 riders devait résister aux soubresauts du taureau pendant les huit secondes prescrites durant la ronde initiale... Ce que seulement sept d’entre eux ont réussi !

Les sept survivants passaient ensuite en mode éliminatoire avec le cowboy qui avait résisté le plus longuement (7,99 s) parmi ceux que les monstres avaient chassés de leur dos.

Des huit athlètes en vie, on passait ensuite au carré d’as et à la grande finale pour couronner le Ironman Cowboy.

Et c’est justement le seul cowboy qualifié qui n’avait pas franchi les huit secondes, le Brésilien Marcos Gloria, qui a ensuite supplanté tous ses rivaux pour se sauver avec les honneurs de la soirée.

Belle expérience pour Bourgeois

Parmi les cowboys troquant leur chapeau pour le casque grillagé de circonstances lors de ce tango bestial, un seul Québécois revendiquait l’honneur de rivaliser avec l’élite mondiale de son sport.

Zac Bourgeois est passé à un cheveu d’aller en ronde éliminatoire, lui qui a résisté à Darkest Days pendant 7,79 s.

« J’étais là, j’étais à ma place », a conclu le représentant de Saint-Tite.

Son taureau, contrairement à la plupart qui tournent sur eux-mêmes, l’a gratifié d’une longue et percutante sortie.

« Le taureau n’a pas performé comme je l’avais prévu. Ensuite, j’ai cru entendre le buzzer et j’ai sauté. C’est la première et la dernière fois que ça va m’arriver. J’ai quand même apprécié mon expérience, être applaudi par la foule. Pour moi, c’était juste une première », a-t-il expliqué.

L’entente qui lie l’organisation PBR et le Centre Vidéotron en était une de trois ans, ce qui signifie que sauf avis contraire, un troisième volet de cet addictif rodéo sera présenté le printemps prochain.