Des idées... et du vent

La tête remplie d’idées, mais le porte-monnaie dégarni, André Lachance et Jean-François Côté furent les catalyseurs de la renaissance du baseball professionnel à Québec.

Quatre ans avant la fondation des Capitales, Québec a brièvement été de retour dans le cercle professionnel. Dans l’édition du 23 février 1995 du Buffalo News, on annonçait la création d’une ligue (North Atlantic) à six clubs, incluant une formation à Québec.

Après avoir versé 50 000 $ au commissaire Edward Broidy, le duo de Québec, appuyé financièrement par Michel Verreault, Michel Cadrin et Jacques Tanguay, a retiré ses billes.

« Jacques nous avait remis un chèque de 50 000 $ pour assurer notre adhésion à la ligue North Atlantic. Broidy impressionnait quand il menait sa cabale pour vendre des franchises, mais pour le reste ça faisait broche à foin. À un moment donné, Jacques [Tanguay] a constaté que ça n’avait plus de bon sens », s’est remémoré Jean-François Côté qui travaillait depuis plusieurs mois à la « division baseball », située au siège social d’Ameublements Tanguay.

DEUXIÈME TENTATIVE

Le duo a ensuite ciblé Miles Wolff, le commissaire de la Ligue Northern, active depuis 1993. « On lui a passé un coup de fil à son bureau de Baseball America. Dan Moushon [le directeur des opérations de la Northern] m’avait répondu et quelques secondes plus tard, j’entendais : “Hello, Miles Wolff speaking...” », a relaté Côté.

En mai 1995, Wolff fut invité en mission d’observation à Québec et question de faire une bonne impression auprès de l’Américain de la Caroline du Nord, Lachance et Côté empruntèrent la limousine de CHRC/CHOI-FM et mandatèrent André Arthur pour la conduire.

« Durant son voyage de noces au début des années 70, Miles était passé par Québec et il avait visité le stade. On n’a donc pas eu besoin de lui décrire et de lui en vanter le potentiel. »

« Personnellement, j’avais des doutes sur la capacité à remettre l’édifice en état [à coûts raisonnables] et de mettre le terrain à niveau », a ajouté Côté.

S’il a œuvré chez les Capitales lors des deux premières saisons, son copain Lachance avait quitté Québec depuis deux ans quand le match inaugural a été disputé.

« Je suis déménagé à Montréal à l’automne de 1996 pour travailler chez Baseball-Québec. J’ai ensuite accepté un emploi chez Baseball Canada », a précisé Lachance.