Voici 5 glaçons de fantaisie

Ajoutez de la fantaisie dans votre verre en cette saison des cocktails et des boissons rafraîchissantes en y glissant des glaçons de différentes formes!

Le cubique

Photo courtoisie

Ce moule à gros glaçons Lékué confectionne sept gros cubes glacés de 4 cm, dans lesquels il est possible d’ajouter des petits fruits, des bonbons ou des herbes, pour maximiser la saveur et la couleur dans votre verre. Imaginez-les dans un bol à punch! Wow!

walmart.ca

27,99 $

Le malléable

Photo courtoisie

Parce que ce moule créé par Trudeau est fait de silicone malléable renforcé d’une structure en acier, il est très facile de démouler la glace qu’il contient, en appuyant simplement en dessous. Utilisez-le aussi pour les purées de bébé maison, le pesto, la sauce, les morceaux de fudge et même les bonbons.

trudeau.com

16,99 $

Le sphérique

Photo courtoisie

Produisez quatre boules glacées de cinq centimètres de diamètre à l’aide de ce moule original, puis créez la surprise dans les verres de vos convives. Il suffit de le placer à la verticale pour le remplir d’eau, avant de le déposer au congélateur. De tels glaçons garderont les cocktails bien froids, très longtemps.

linenchest.com

10,95 $

Le «sans gâchis»

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Si vous en avez marre que tous les glaçons tombent de votre moule lorsque vous tentez d’en dégager un seul, choisissez ce modèle d’OXO, doté d’un couvercle permettant de retirer uniquement le nombre voulu. De plus, ce couvercle permet de ne pas retenir les mauvaises odeurs du congélateur et son aspect translucide indique lorsqu’il est temps de remplir à nouveau le moule.

linenchest.com

9,99 $

Le mariage parfait

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Mariant l’acier inoxydable et la glace, ces glaçons «Anchor ice» demeurent gelés très longtemps et coulent au fond des verres pour garder votre boisson préférée bien froide jusqu’à la dernière gorgée. Comprend deux sphères en acier inoxydable et deux moules à glace en silicone.

linenchest.com

29,95 $