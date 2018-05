Il attendait impatiemment le mariage royal d’Harry

Un Montréalais de 67 ans s’est réveillé à 4 h ce matin pour être certain de voir le prince Harry et Meghan Markle se dire oui.

« Je suis sûr que Meghan sera une bonne princesse. Elle sera la première membre de la famille royale métissée. Ce sera une journée historique », s’enthousiasme Gary Sims qui, pour l’occasion, a accroché un drapeau britannique à l’effigie du prince rebelle et de l’actrice américaine sur le mât de son terrain, où flotte déjà en permanence l’unifolié.

Photo AFP

Une fantaisie qui s’ajoute à ses coussins aux couleurs de l’Union Jack, parfaitement agencés aux innombrables portraits de la Reine qui couvrent à l’année les murs de sa maison de l’ouest de l’île.

Amoureux de la Reine

D’aussi loin qu’il se souvienne, Gary Sims a toujours été un monarchiste convaincu. Il n’avait que 3 ans à l’époque, mais il se rappelle encore très bien d’avoir regardé le couronnement d’Elizabeth II, le premier retransmis à la télévision, avec ses parents.

« Depuis, elle n’a cessé de moderniser la monarchie. Aujourd’hui, elle est sur Twitter et sur Facebook. Elle est incroyable. Elle a fait d’énormes sacrifices pour servir son pays », constate-t-il, ses yeux aussi étincelants qu’un diadème dès qu’il évoque la souveraine de 92 ans, qu’il a vue en chair et en os pour la première fois en 1967. Il travaillait à l’époque à l’exposition universelle.

Pas seulement symbolique

Il l’a prise en photo pour la huitième et dernière fois quand il s’est rendu à Londres, en 2011, pour le mariage de William et Kate Middleton.

« Honnêtement, je ne voudrais pas avoir leur vie [la monarchie]. Tout le monde parle des frasques de jeunesse de Harry, mais moi, je le comprends. Il est prisonnier de son rôle », médite le retraité du milieu de l’éducation.

Au-delà de sa fascination pour les Windsor, Gary Sims est surtout attaché au rôle politique de la Couronne britannique dans la Constitution du Canada, la reine exerçant la fonction de chef d’État.

« Ce n’est pas que symbolique. C’est une manière de nous différencier des États-Unis et de protéger certaines spécificités canadiennes, comme le bilinguisme. Les Québécois doivent beaucoup à la monarchie », raisonne l’unilingue anglophone.

Un discours qui trouve pourtant peu d’échos dans la province où il a vu le jour, constate-t-il avec regret.

« Mais au fond, je pense que les Québécois aiment plus la monarchie qu’ils ne le disent. Après tout, ce n’est pas pour rien que William est l’un des prénoms les plus populaires » , avance Gary Sims, qui porte aussi le prénom de William.

La monarchie est contestée au Canada

Deux enseignants de la Faculté de droit de l’Université Laval contestent devant les tribunaux le changement des règles de succession au trône.

Ils espèrent que leur démarche forcera le gouvernement à rouvrir la Constitution et ainsi amener un débat sur l’avenir de la monarchie au Canada.

En 2011, le Parlement britannique a modifié les règles de succession au trône. Dorénavant, une femme a autant de chances qu’un homme d’y accéder.

Le Canada, à l’instar des 14 autres pays du Commonwealth qui ont le souverain britannique comme chef d’État, a emboîté le pas en adoptant une simple loi au Parlement quelques mois plus tard.

« Le gouvernement Harper n’a pas consulté les provinces. Or, c’est contraire aux dispositions de la Constitution de 1982, qui précise que tout changement au rôle de la Couronne doit se faire à l’unanimité », plaide Me Patrick Taillon, l’un des contestataires.

Leur cause a été entendue par la Cour d’appel du Québec en février dernier après avoir été déboutée deux ans plus tôt.

« Si on gagne, ça pourrait être l’occasion d’ouvrir une ronde de négociations constitutionnelles. Ça ouvrirait le débat, non seulement sur la monarchie, mais aussi sur la place du Québec dans le Canada et sur les droits autochtones », espère Me Taillon.

Le royaume du Québec

Le politicologue Marc Chevrier, un militant républicain qui suit le dossier de près, ne se fait toutefois pas d’illusions. La monarchie reste un symbole identitaire très fort au Canada.

« Contrairement à la croyance populaire, les Québécois sont aussi très attachés aux vestiges, tant britanniques que français, de la monarchie. On n’a qu’à penser à la médaille du lieutenant-gouverneur. Dès qu’il y a une notion de prestige, on évoque la royauté », se désole l’auteur de La République québécoise, qui regrette que même au sein du mouvement souverainiste l’abolition de la monarchie ne semble pas être une priorité.

« Je peux comprendre que les Britanniques, les Espagnols ou les Belges aiment leur famille royale. Elles sont profondément liées à leur histoire. Mais au Québec, elle n’habite même pas ici. C’est un symbole néocolonial », argumente-t-il.