Interprètes en danger

Hugues Frenette et Sébastien Ricard ont fréquenté la même école secondaire durant leur jeunesse. Ils se retrouvent 28 ans plus tard dans une joute physique et verbale mettant en vedette un vendeur et un client.

Les deux comédiens ont arpenté les mêmes salles de classe du Collège Saint-Charles-Garnier, lors de leur dernière année du secondaire, en 1980, dans le quartier Saint-Sacrement à Québec.

Hugues Frenette a plus tard fait son entrée au Conservatoire d’art dramatique de Québec. Sébastien Ricard, membre fondateur de Loco Locass, a fait de même à l’École nationale du théâtre du Canada à Montréal.

« On vient du même milieu. On a grandi pas loin, on a des amis communs, mais on ne s’était jamais rencontrés sur scène. C’est un beau coup du destin », a laissé tomber Hugues Frenette, lors d’un entretien.

À l’affiche à partir de jeudi, à la Caserne Dalhousie, à l’occasion du Carrefour international de théâtre, Dans la solitude des champs de coton est une rencontre entre un client qui cherche quelque chose et un individu qui, lui, a quelque chose à vendre. Ils cherchent à conclure une transaction autour d’un objet qui n’est pas identifié.

Le texte du dramaturge français Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Brigitte Haentjens, aborde les notions de désir et de rapports de force.

Photo Stevens LeBlanc

De la haute voltige

« C’est l’histoire d’un dealer et d’un client qui tombent l’un sur l’autre par hasard et d’un échange qui ne se fait pas. Ils prétendent ne rien vouloir, mais que font-ils à cet endroit et à cette heure-là ? Les conséquences de cette impossibilité de transiger ensemble [sont] la source de répercussions énormes pour eux. C’est une situation qui amène aussi une réflexion sur le monde », a indiqué Sébastien « Batlam » Ricard.

Une situation de départ, précise Hugues Frenette, qui est d’une simplicité désarmante et qui pourrait durer cinq minutes.

« C’est un gars qui dit : “Qu’est-ce que tu veux ?” et un autre qui répond qu’il ne veut rien. La finalité est tout aussi simple et dans le milieu, il y a la multiplicité des possibles qui sont évoqués », a ajouté le comédien qui personnifie le vendeur.

L’auteur, ajoute Sébastien Ricard, est parti d’un simple échange de regards et il a essayé de développer ce moment, qui dure une fraction de seconde, pour en faire une pièce de 70 minutes.

Présenté à Montréal et à Ottawa, l’hiver dernier, Dans la solitude des champs de coton est un spectacle très physique. La pièce est aussi un exercice de haute voltige avec une langue qui nécessite du souffle.

« Brigitte Haentjens m’a fait découvrir une écriture que je ne connaissais pas. C’est difficile, mais c’est l’fun à mettre en bouche. C’est un beau défi d’acteur et c’est ultra vertigineux. On est comme deux acrobates qui se lancent dans un numéro », a-t-il fait savoir.

Sébastien Ricard a l’impression que l’auteur souhaitait, avec cette pièce, mettre les interprètes en danger.

« Tu ne peux pas vraiment te la couler douce dans une pièce comme ça. C’est l’fun d’avoir l’expérience pour le faire, mais il y a comme quelque chose de quasi indépassable là-dedans, où c’est difficile d’être entièrement satisfait à la fin de la représentation. Tu as l’idée de vouloir être parfait, mais tu ne peux pas l’être. C’est une bonne petite dose d’humilité », a-t-il fait remarquer.

►Dans la solitude des champs de coton est présentée les 24 (20 h), 25 (20 h), 26 (15 h et 20 h) et 27 mai (20 h) à la Caserne Dalhousie.