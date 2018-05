BOWMANVILLE | Vice-champion de la série NASCAR Pinty’s l’an dernier, Kevin Lacroix ne cache pas ses ambitions à l’aube de la nouvelle saison qui s’amorce dimanche au circuit de Mosport, en Ontario.

Après avoir fait ses classes en monoplace, le pilote de Saint-Eustache, faute d’appuis financiers, a dû interrompre son parcours de pilote de course pendant plusieurs années avant de renouer avec la compétition en 2015 dans une discipline qui lui était inconnue.

Ses débuts en stock-car ont été retentissants. Il remporte deux victoires à ses quatre premiers départs. La voie est maintenant pavée et c’est dans la série canadienne de NASCAR qu’il fait sa marque.

Lacroix entreprend cette année sa troisième saison à temps plein en Série Pinty’s. Après avoir terminé deuxième au classement final l’an dernier, battu par Alex Labbé, Lacroix veut faire encore... mieux en 2018.

« C’est le but, a-t-il raconté en entrevue au Journal, samedi. Nous voulons évidemment gagner le titre. Mais pour y parvenir, il faut tous les ingrédients et surtout de la chance, ce qui n’a pas toujours été le cas depuis que je suis en NASCAR. Mais non, je ne prends rien pour acquis. »

De grosses pointures

De la chance, il en faut c’est vrai, mais Lacroix est aussi conscient qu’il devra affronter de grosses pointures de la spécialité, et ce, malgré l’absence cette année du jeune Ontarien Cayden Lapcevich (titré en 2016), qui a été incapable de convaincre des commanditaires pour poursuivre l’aventure, et de Labbé, promu en Série XFinity.

Les probabilités sont d’ailleurs très fortes qu’un autre Québécois succède à Labbé en 2018, tellement le contingent représentant la Belle Province est de très grande qualité.

« À part moi, de poursuivre Lacroix, il y aura toujours les Alex Tagliani et Andrew Ranger. Ces deux pilotes veulent se racheter cette année. Ils seront très coriaces, c’est certain. »

Mais ils ne seront pas les seuls à lui offrir une opposition sérieuse, oserait-on ajouter.

Ajoutez les noms de Louis-Philippe Dumoulin, couronné champion en 2014, de son frère Jean-François et de celui de Marc-Antoine Camirand qui, à bord d’une voiture de premier plan, est maintenant bien outillé pour exprimer tout son talent.

Certains avancent que le pilote de Saint-Léonard-d’Aston pourrait créer la surprise. Nous, au contraire, on ne serait pas surpris de le voir remporter les grands honneurs.

D’autres, comme Donald Theetge, qui s’est offert un volant à temps plein dans la série canadienne, pourraient brouiller les cartes, surtout sur les tracés ovales où, dans le passé, il est venu bien près de monter sur la plus haute marche du podium.

Chez les Ontariens, le vétéran D.J. Kennington représente lui aussi un adversaire redoutable. Il est d’ailleurs le seul des 22 inscrits à Mosport en fin de semaine à avoir participé à toutes les courses de la série depuis sa création, en 2007.

En position de tête

Le mauvais temps a forcé la direction de l’événement à annuler la séance de qualifications prévue en fin d’après-midi samedi, pour la remplacer par une séance d’essais libres.

Ce sont les points des propriétaires, combinés à ceux des pilotes, qui ont déterminé la grille de départ de l’épreuve de dimanche. Ainsi, Lacroix, qui convoite une quatrième victoire consécutive à Mosport, s’élancera en position de tête, selon cette procédure.

Louis-Philippe Dumoulin (auteur du meilleur chrono samedi), Ranger, Kennington, Tagliani (deuxième aux essais libres) et Camirand compléteront les trois premières rangées.

Série NASCAR Pinty’s

Calendrier 2018

Date Circuit Endroit Type 20 mai Mosport Bowmanville, Ont. Circuit routier 16 juin Jukaza Hamilton, Ont. Ovale 30 juin Autodrome Chaudière Vallée-Jonction, Qc Ovale 14 juin Parc de l’Exposition Toronto, Ont. Circuit urbain 25 juillet Wyant Group Saskatoon, Sask. Ovale * 25 juillet Wyant Group Saskatoon, Sask. Ovale * 28 juillet Edmonton Wetaskiwin, Alb. Ovale 12 août Trois-Rivières Trois-Rivières, Qc Circuit urbain 18 août Riverside Antigonish, N.-É. Ovale 26 août Mosport Bowmanville, Ont. Circuit routier 8 septembre Saint-Eustache Saint-Eustacle, Qc Ovale 22 septembre New-Hampshire Loudon, NH Ovale ** 29 septembre Jukaza Hamilton, Ont. Ovale

* programme double à quelques heures d’intervalle

** première course de l’histoire aux États-Unis

Les champions

Année Pilote Résidence 2007 Andrew Ranger Roxton Pond, Qc 2008 Scott Steckly Milverton, Ont. 2009 Andrew Ranger Roxton Pond, Qc 2010 D.J. Kennington Saint-Thomas, Ont. 2011 Scott Steckly Milverton, Ont. 2012 D.J. Kennington Saint-Thomas, Ont. 2013 Scott Steckly Milverton, Ont. 2014 Louis-Philippe Dumoulin Trois-Rivières, Qc 2015 Scott Steckly Milverton, Ont. 2016 Cayden Lapcevich Grimsby, Ont. 2017 Alex Labbé Saint-Albert, Qc

Les meneurs pour les victoires

Le pilote québécois Andrew Ranger est le recordman de victoires dans la série NASCAR Pinty’s avec 22 depuis la création du championnat en 2007. Au total, cinq pilotes québécois ont obtenu au moins une victoire.