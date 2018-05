Joël Bouchard a fait le bon choix

Joël Bouchard a pris la bonne décision, car je suis persuadé qu’il avait le choix de la fonction qu’il voulait occuper et que c’est lui qui a choisi le Rocket de Laval, plutôt que le poste d’adjoint de Claude Julien avec le grand club.

Quand j’ai vu que Dominique Ducharme avait été promu au poste d’entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal, ma première réaction a été la suivante : « Joël a décidé d’être entraîneur-chef plutôt qu’assistant. »

C’est qu’entre diriger une équipe et être adjoint, il y a un monde de différence. Joël le sait, car il a été l’adjoint de Pascal Vincent avec le Junior de Montréal. D’ailleurs, Vincent a par la suite été adjoint avec les Jets de Winnipeg avant de devenir l’instructeur-chef du club-école, le Moose du Manitoba.

Je me demande d’ailleurs si Joël n’a pas consulté son vieil ami pour savoir comment il avait apprécié les deux expériences.

Décision logique

Car, croyez-moi, cette décision-là ne s’est pas prise mercredi soir comme Marc Bergevin a tenté de nous le faire croire.

Ça fait longtemps que c’est réglé. On n’en passe pas des petites vites comme ça à Bergy !

En acceptant le poste avec le Rocket de Laval, Joël Bouchard a fait un autre pas vers ce qui est son but ultime : diriger dans la LNH. En l’embauchant, Marc Bergevin a confirmé que Bouchard constituait maintenant la relève à son poste chez le Tricolore.

Toutefois, il pourrait s’agir d’un couteau à double tranchant. Joël Bouchard est un homme de hockey respecté des amateurs de hockey. Si, l’an prochain, le Canadien connaît un début de saison difficile, ne soyez pas surpris si la pression se fait forte sur Marc Bergevin pour que l’on congédie Claude Julien et qu’on le remplace par Bouchard.

Ça, je suis convaincu que le directeur général le sait. Julien également.

Gagner et développer

Sans aucun doute, le mandat de Joël Bouchard sera de redonner ses lettres de noblesse au processus de développement des joueurs de l’équipe. Au cours des six dernières années, le Rocket (anciennement les Ice Caps de Saint-Jean) n’a participé aux séries qu’à une seule reprise.

J’écoutais Joël parler jeudi lors de son point de presse et il est clair que son but est d’aider les jeunes de l’organisation à se développer à leur plein potentiel, à offrir au Canadien de Montréal des jeunes qui sont prêts à faire le saut.

Toutefois, s’il désire passer au prochain niveau, Bouchard ne pourra se permettre de rater les séries cinq ans sur six. C’est ingrat, mais dans le hockey, c’est la victoire qui dicte tout.

Les récents entraîneurs de la Ligue américaine de hockey qui ont obtenu une promotion sont pour la majorité parvenus à combiner ces deux fardeaux : ils ont développé des joueurs et ont gagné avec eux. Le premier exemple qui vient en tête est Jon Cooper, qui a fait un incroyable travail de développement avec le club-école du Lightning de Tampa Bay, en plus de remporter la Coupe Calder.

Repêchage

Marc Bergevin a également confirmé qu’il allait s’entretenir avec Bouchard et Ducharme en vue du repêchage. Enfin, le Canadien aura de véritables voix fortes du Québec autour de la table. Rappelons que l’équipe n’a repêché aucun joueur québécois au cours des deux derniers repêchages. Espérons que ça changera cette année.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Qui seront ses assistants ?

Maintenant qu’on a confié les rênes du Rocket de Laval à un homme de hockey qualifié bien de chez nous, j’ai hâte de voir qui seront ses adjoints. Joël pourrait-il amener avec lui ses adjoints de l’Armada ? C’est une possibilité bien qu’il semble que Daniel Jacob soit un candidat pour prendre le poste d’entraîneur-chef avec Blainville-Boisbriand. Une chose est certaine, il faut que ce soit des Québécois. Je le répète, il y a assez de talent dans notre cour pour éviter d’aller voir ailleurs. Au fil des ans, Joël a établi une solide base de contacts dans le monde du hockey et j’ai hâte de voir quel rôle il jouera dans la sélection de ses adjoints.

L’Armada a du travail

Quant à l’Armada, le trou créé par le départ de Joël Bouchard est béant. Bouchard occupait à peu près toutes les fonctions imaginables avec son équipe junior. Il était entraîneur-chef, directeur général et président-actionnaire. Québecor, propriétaire majoritaire de l’équipe, doit maintenant trouver son remplaçant, et ce ne sera pas une mince tâche. Non seulement devront-ils trouver un ou des successeurs à Bouchard, mais j’ai également hâte de voir comment on va gérer l’équipe pour la suite des choses. L’Armada vient de perdre deux ans de suite en finale de la Coupe du Président avec des équipes à maturité. Une reconstruction est-elle envisageable ? Dans un monde où la santé des équipes juniors peut être fragile, il sera très intéressant de voir comment les actionnaires de l’équipe et nouveaux dirigeants sauront manœuvrer à travers cette vague de changements.

Les Knights en finale

Plus les séries avancent, plus je souhaite voir les Golden Knights de Vegas atteindre la finale de la Coupe Stanley. Tout est encore possible, mais j’aimerais vraiment voir Marc-André Fleury et Jonathan Marchessault soulever le gros trophée. Ils le méritent tellement. D’ailleurs, Marchessault m’impressionne à chaque match. En plus d’être sympathique, il s’impose comme un joueur dominant dans la LNH. À ce sujet, le Canadien de Montréal ne peut plus se permettre de laisser passer des talents comme lui.