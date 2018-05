La recette magique de Warren Buffet

Question : Warren Buffet est devenu un milliardaire. Comment diable fait-il pour investir ?

Réponse : Sa recette lui a été transmise par son mentor Benjamin Graham. Ce gourou de l’investissement a publié un livre extrêmement populaire dont les principes sont toujours d’actualité.

Si vous souhaitez connaître tous les rouages de la méthode Buffett, elle se trouve dans l’ouvrage L’investisseur intelligent. Pour vous donner une idée de la prouesse réalisée par Buffett, rien de mieux que quelques chiffres.

Berkshire Hathaway est le résultat de la fusion de deux compagnies de textiles (Hathaway Manufacturing et Berkshire Fine Spinning Associates). Elle a été acquise en 1962 par Buffett et a été convertie en holding en 1964.

À la bourse

L’action à l’origine se négociait à 19 $. La semaine dernière, elle se vendait autour des 295 000 $. 100 $ investis en 1964 valent maintenant près de 2,5 millions de dollars. Ce qui équivaut à une croissance annuelle composée de 20,9 %. Comment obtenir une telle performance et la répéter ?

Il y a exactement 34 ans, Warren Buffett a résumé sa technique aux étudiants de la Columbia Business School. Son discours a ensuite été publié sous le titre Les super-investisseurs de Graham-and-Doddsville. Le titre rendait hommage à son mentor Benjamin Graham et à Dave Dodd avec qui il avait coécrit un ouvrage sur le concept de marge de sécurité dans les achats d’actions.

Essentiellement, la recette Buffett se résume à cette phrase : il faut rechercher la différence de prix entre la valeur d’une société et la somme des éléments qui la composent.

Pour cela, il faut s’enlever de la tête qu’on achète une action à la bourse. Buffett refuse de se faire qualifier de génie de la bourse. Il n’a rien à foutre des places boursières. Il achète des entreprises et devient un partenaire d’affaires.

Investisseur intelligent

C’est la grande différence entre le gestionnaire amateur devant son ordinateur et l’investisseur véritable qui rencontre les dirigeants des entreprises, les employés, les fournisseurs, qui visite les usines et interroge même le banquier de la société. L’investisseur intelligent fait une enquête et achète une compagnie.

Une fois sa décision prise, il lui donne du temps. Idéalement des décennies.

La méthode Buffett