Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent en or à la Coupe du monde de canoë-kayak de vitesse

La Québécoise Laurence Vincent-Lapointe et l’Ontarienne Katie Vincent ont remporté la médaille d’or du C-2 500 mètres, samedi, à la Coupe du monde de canoë-kayak de vitesse de Szeged, en Hongrie.

En finale A, les Canadiennes ont enregistré un temps de 1 min 53,513 s. Elles ont devancé les Chinoises Yanan Ma et Mengya Sun (1 min 54,130 s) et les Hongroises Kincso Takacs et Virág Balla (1 min 55,941 s).

Vincent-Lapointe, de Trois-Rivières, et Vincent, de Mississauga, avaient été décorées d’argent à la même épreuve l’année dernière.

Les autres représentantes du pays, Hannah Macintosh et Nadya Crossman-Serb, ont terminé huitièmes.

Anna Roy-Cyr et Rowan Hardy-Kavanaugh ont quant à elles fini au pied du podium du C-2 200 mètres. En finale A, elles ont réussi un temps de 46,043 s. Le duo canadien avait pris le premier rang de leur vague vendredi.

Ce sont les Chinoises Wenjun Lin et Luqi Zhang (43,082 s) qui ont remporté l’épreuve du C-2 200 mètres, devant les Russes Irina Andreeva et Olesia Romasenko (43,954 s) ainsi que les Hongroises Kincso Takacs et Virág Balla (44,427 s).

Les Canadiennes Hannah Macintosh et Nadya Crossman-Serb pointent au cinquième échelon à cette épreuve.

Ryan Cochrane, de Lac-Beauport, et son compatriote albertain Mark De Jonge ont terminé en cinquième place de la finale A du K-2 200 mètres avec un chrono de 32,429 s. Ils avaient fini troisièmes de leur vague vendredi.