Le golfeur Dave Lévesque devra faire face à la nouvelle génération de compétiteurs

MONTRÉAL - Le vétéran golfeur Dave Lévesque devra se méfier de plusieurs jeunes golfeurs talentueux à compter de ce mardi, à Boucherville, dans le cadre de la Classique Bérard Tremblay.

Maintenant âgé de 44 ans, Lévesque fait connaissance avec une nouvelle génération de compétiteurs dans laquelle figurent notamment Pierre-Alexandre Bédard, Sonny Michaud et Marc-Étienne Bussières.

Si le calibre est joliment relevé sur le Circuit Canada Pro Tour, c’est sans doute un mal pour un bien aux yeux de Lévesque. Selon lui, les mœurs ont changé au fil des ans et la compétition est devenue beaucoup plus saine.

«Sur le terrain, on est tous là pour compétitionner, a-t-il mentionné, lors d’un récent entretien avec l’Agence QMI. On est là pour se battre, mais en réalité, on se bat plus contre soi-même. Je m’installe sur le tertre de départ, j’essaie de faire le meilleur pointage possible et les autres font la même chose de leur côté.»

Étrangement, tout ne s’est pas toujours déroulé d’une façon aussi simple.

«À mes débuts dans le golf compétitif, il y avait toutes sortes de tactiques, a raconté Lévesque. Ç’a changé, c’était l’ancienne génération. Ça jouait du coude un peu plus, ça te jouait dans la tête, mais ça faisait partie de la "game".»

Lévesque en a vu de toutes les sortes. Des adversaires qui toussent pendant un élan, du brassage de monnaie à l’intérieur des poches...

«Plus jeune, je me répétais de ne pas me laisser déranger, mais au bout du compte, ça me dérangeait, a-t-il raconté. Quand j’ai eu un peu plus d’expérience, j’avais assez de confiance pour apostropher le gars en lui disant que je savais qu’il faisait exprès et qu’il avait besoin de se tenir tranquille pendant que je jouais.»

«Je me rappelle qu’il y a encore quelques années, au club de golf de la Faune à Québec, il y a un joueur québécois que je ne nommerai pas qui avait essayé de me déranger, a repris Lévesque. C’était un très bon joueur, mais aussi un joueur reconnu pour vivre souvent ces situations-là. Cette fois-là, il prenait des élans de pratique dans ce que j’appellerais mon angle mort. Il était 20 verges plus loin et multipliait les élans de pratique pour faire du bruit. Pourtant, il ne faisait rien quelques secondes avant... Il attendait toujours que tu sois prêt à jouer pour se mettre à bouger. Et par hasard, ça arrivait toujours contre ceux contre qui il se battait au classement.»

Les golfeurs se respectent davantage ces jours-ci. Et s’il n’y a plus de brassage de monnaie, ce n’est pas simplement en vertu de la popularité de l’argent plastique. Celui qui l’emportera cette semaine à Boucherville le fera de manière élégante,

sans avoir recours à des tactiques déloyales et à une poignée de trente sous.

- La Classique Bérard Tremblay met à l’enjeu 40 000$ en bourses, du 22 au 24 mai, au club de golf de Boucherville.